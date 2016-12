Frauen-Schläger sind identifiziert

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera suchte die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern. © Polizei

Keine 24 Stunden hat es gedauert, schon vermeldet die Dresdner Polizei einen Erfolg bei einer Öffentlichkeitsfahndung.

Am Donnerstag wurden Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Diese zeigen zwei Männer, die im Verdacht stehen, am späten Abend des 24. Oktober in Dresden-Leuben eine Gruppe Asylbewerber attackiert zu haben. Anschließend seien zahlreiche Hinweise eingangen, sodass nun konkret gegen zwei 24 und 30 Jahre alte Deutsche ermittelt wird. Laut Polizei stellte sich einer der beiden selbst.

Links zum Thema Singen gegen die Angst

Die beiden Männer sollen nach einer Straßenbahnfahrt (Linie 2, Richtung Gorbitz) an der Haltestelle „Abzweig Reick“ am Moränenende drei aus Eritrea stammende Frauen (20, 21, 21 Jahre) und einen Syrer (21) angegriffen haben. Während drei der Asylbewerber fliehen konnten, wurde die jüngste der Frauen von den mutmaßlichen Gewalttäter zu Boden gezerrt und zusammengeschlagen. Außerdem sollen die Männer rechte Parolen gebrüllt haben. (szo)

zur Startseite