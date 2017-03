Frauen retten Kind aus Teich Ein Dreijähriger entwischt seiner Mutter von einem Spielplatz bei Hoyerswerda. Wenig später findet sie den Jungen bewegungslos im Wasser treibend. Das und mehr in unserem Polizeibericht.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Das beherzte Eingreifen mehrerer Frauen hat am Mittwoch in Bröthen/Michalken bei Hoyerswerda einem Kind das Leben gerettet. Der dreijährige Junge war offenbar kurz aus dem Blickfeld seiner Mutter geraten und von einem Spielplatz zu einem nahe gelegenen Teich gelaufen. Dort fand die Frau ihren Sohn kurz darauf bewegungslos im Wasser treibend. Passantinnen hörten die Hilferufe der Mutter. Sie sprangen ins Wasser, holten das Kind an Land und reanimierten es bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes. Ein Rettungshubschrauber brachte den Dreijährigen in eine Spezialklinik. Den bisherigen Informationen nach befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei bedankt sich sehr für das couragierte Handeln der Frauen.(szo)

Polizeibericht vom 9. März zurück 1 von 5 weiter Illegal auf Arbeitssuche Oppach/Taubenheim. Die Bundespolizei hat am Mittwoch in Oppach einen Kleintransporter gestoppt. Im Fahrzeug befanden sich drei ukrainische Staatsangehörige, die nach Taubenheim wollten. Die Polizisten entdecken außerdem Arbeitskleidung und Werkzeug. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der illegalen Arbeitsaufnahme verantworten. Bei Unfall verletzt Radeberg. Am Mittwoch ist ein Fußgänger bei einem Unfall in der Dresdner Heide schwer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 15.20 Uhr unweit des Ortsausgangs von Dresden die Fahrbahn überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein aus Richtung Dresden kommender VW erfasste den Mann. Dieser erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Radeberger Landstraße war aufgrund des Unfalls bis gegen 19 Uhr gesperrt. Überladenen Laster gestoppt Bautzen. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes hat am Mittwochabend einen Lkw auf der Kleinen Baschützer Straße in Bautzen gestoppt. Der Sattelzug war zu hoch beladen. Das Transportgut ragte fast 30 Zentimeter über die zulässige Vier-Meter-Grenze. Die Beamten untersagten dem 36-jährigen Fernfahrer die Weiterfahrt, bis umgeladen wurde. Den Mann erwartet ein Bußgeld. In Werkstatt eingebrochen Miltitz. Diebe sind in den vergangenen Tagen auf das Gelände eines Gehöfts in Miltitz eingestiegen. Sie haben mehrere Fensterscheiben eines Nebengebäudes zerstört und sind in eine Werkstatt eingedrungen. Auch am Wohnhaus wurden Scheiben beschädigt, der Einbruch hier scheiterte jedoch. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Zu schnell unterwegs Weigsdorf-Köblitz. Mit 94 Stundenkilometern fuhr ein VW mit Zittauer Kennzeichen am Mittwoch durch Weigsdorf-Köblitz. Erlaubt ist hier Tempo 50. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes hatte am Mittwochnachmittag bis in den Abend hinein die Geschwindigkeit im Ort kontrolliert . Von rund 1.250 Fahrzeugen fuhren 35 schneller als erlaubt. Den VW-Fahrer erwarten ein Monat Fahrverbot, 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister in Flensburg.

zur Startseite