Hallenfußball Frauen kicken in Meißen Ausrichter Radebeuler BC ist Außenseiter und hofft auf diese oder jene Überraschung.

Nach der Landes-Vorrunde der B- und C-Junioren Mitte Januar in Großenhain kämpfen Sachsens Frauen und Juniorinnen am kommenden Wochenende in der Meißner BSZ-Sporthalle um die Startplätze beim Landesfinale. Den Auftakt bestreiten am Samstag ab 10 Uhr die B-Juniorinnen. Als einziger Vertreter des Landkreises treten die Mädchen des Radebeuler BC, gleichzeitig Ausrichter des Turniers, gegen die Konkurrenz aus Dresden, Görlitz, Hainsberg und Spitzkunnersdorf an. Für Radebeuls Trainer Chris Rose ist Titelverteidiger 1. FFC Fortuna Dresden Turnierfavorit. „Allerdings haben wir die Dresdner im Dezember in der Liga mit 2:1 besiegt, und vielleicht gelingt uns das Kunststück in der Halle noch einmal.“, so der RBC-Coach. Andererseits würde auch ein zweiter Platz für die Teilnahme an der Anfang Februar in Radefeld stattfindenden Landes-Endrunde genügen.

Die erscheint für die Radebeuler Frauenmannschaft dagegen unerreichbar. In ihrer Vorrunde am Sonntagnachmittag warten mit Landesliga-Spitzenreiter RB Leipzig und der Regionalliga-Vertretung von Fortuna Dresden durchweg höherklassige Kandidatinnen für die Endrundenteilnahme. Für Dirk Schacht, den Trainer der Radebeuler Landesklasse-Frauen, wäre schon ein Punktgewinn gegen einen der Favoriten ein Erfolg. „Im Vorjahr ist uns das gegen Erzgebirge Aue gelungen und damit waren wir das Zünglein an der Waage im Titelkampf“, erinnert sich Schacht an die Finalrunde 2016 vor heimischem Publikum und fügt lächelnd an: „Wenn wir als Underdog die Großen etwas kitzeln können, dann schauen wir einfach, was am Ende dabei raus springt.“ (Stephanie Helfen)

Das komplette Programm der Hallenlandesmeisterschaften in der BSZ-Halle Meißen: Samstag, 10 Uhr, B-Juniorinnen Vorrunde 3 (mit RBC); Sonntag, 10 Uhr, Frauen Vorrunde 4; 14 Uhr, Frauen Vorrunde 5 (mit RBC)

