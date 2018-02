Frauen im Eis eingebrochen

Die Einbruchstelle im dünnen Eis des „Neuen Teiches“ im Großen Garten. © Tino Plunert

Dresden. Es ist schon wieder passiert: Nachdem am Wochenende mehrere Menschen in Moritzburg im Eis eingebrochen sind, musste die Feuerwehr nun mitten in Dresden ran.

Zwei Frauen hatten am Dienstagvormittag im Großen Garten die Eisfläche des „Neuen Teiches“ betreten, weil sie ihren Hund von dem gefrorenen Gewässer retten wollten. Das gelang zwar auch, aber die Eisdecke war trotz des derzeitigen Dauerfrostes nicht stark genug: Die beiden Retterinnen brachen ein.

Zwar schafften es die beiden aus eigener Kraft wieder ans Ufer, dennoch kümmerte sich die Besatzung eines Rettungswagens um die durchnässten Frauen. Alles in allem lief der Einsatz aber glimpflich ab – auch der Hund fühlt sich wieder pudelwohl. (mja)







