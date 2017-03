Frauen helfen Frauen Die Pirnaer Soroptimisten haben einen vierstelligen Betrag gesammelt. Davon profitiert die Lebenshilfe Sebnitz.

Für das Spendengeld wurden Nähmaschinen und - material angeschafft. © Steffen Unger

Vier neue Nähmaschinen, dazu jede Menge Stoffe, Garne, Scheren sowie Bücher mit Schnittmustern übergab Bettina Kusche, die Präsidentin des Soroptimist International Clubs Pirna an die Lebenshilfe in Sebnitz – zur Freude von Bewohnerin Jana Springer und Einrichtungsleiterin Ute Albert. Mit den Spenden im Wert von 2 200 Euro wird die Nähwerkstatt der Lebenshilfe in Sebnitz neu ausgestattet. Dort können Frauen – und auch Männer –, die infolge von Suchterkrankungen betreut werden, das Nähen erlernen. „Hier sind wir mit unserer Unterstützung genau richtig“, sagte Soroptimisten-Präsidentin Bettina Kusche. Der Club engagiert sich für Frauen und Mädchen und damit auch für deren Gesundheit, Qualifizierung und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die Spende stammt aus einer Gemeinschaftsaktion mit dem Rotary-Club Sächsische Schweiz. Im Dezember wurden 5 000 Weihnachtskarten verkauft. Foto:

