Frauen haben die meisten Teilzeitjobs 75 Prozent aller Teilzeit- und Minijobs im Landkreis Görlitz sind in weiblicher Hand. Auch die Bezahlung ist schlechter als bei Männern.

Symbolbild. © Frank Rumpenhorst/dpa

Görlitz. Noch immer sind 75 Prozent aller Teilzeit- und Minijobs im Landkreis Görlitz in Frauenhand. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Anlass ist der Internationale Frauentag an diesem Donnerstag. Bei den 29400 Teilzeit-Stellen im Kreis liegt der Frauenanteil laut Arbeitsagentur sogar bei 81 Prozent. Volkmar Heinrich, Geschäftsführer der NGG Dresden-Chemnitz, spricht von einer „Karrierefalle“: Gerade in Hotels, Restaurants und Bäckereien seien Minijobs und Teilzeit-Verträge stark verbreitet. Wer jedoch 20 oder 25 Stunden arbeite, habe es beim beruflichen Aufstieg deutlich schwerer. Das gehe aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor.

„Bei der Bezahlung stehen Frauen allgemein schlechter da als Männer“, kritisiert Heinrich. So verdienten Frauen in Deutschland 21 Prozent weniger als Männer, hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Im EU-Durchschnitt lag der sogenannte „Gender Pay Gap“ nur bei 16 Prozent. Zwar gebe es für Frauen im Kreis Görlitz seit 2018 erstmals einen Rechtsanspruch darauf zu erfahren, was ein männlicher Kollege in ähnlicher Position verdient. Doch das Lohntransparenzgesetz gilt lediglich in Betrieben mit über 200 Beschäftigten. „Davon hat kaum eine Bäckereifachverkäuferin im Kleinbetrieb etwas“, bemängelt Gewerkschafter Heinrich. Die künftige Bundesregierung müsse hier nachbessern. (SZ)

