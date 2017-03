Frauen, Gott und die Welt Im März lädt die Freie Evangelische Gemeinde zu einem außergewöhnlichen Treffen ein – beim Frühstück.

Karin Winterhager (rechts) organisiert mit anderen ein Frauenfrühstück im Gästehaus am Backofenfelsen. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Tisch ist reichlich gedeckt, frisch gebrühter Kaffee, auch Tee stehen darauf. Es gibt belegte Brötchen und vieles andere, was zu einer gemütlichen Frühstücksatmosphäre gehört.

Der reich gedeckte Tisch im Gästehaus „Am Backofenfelsen“ in Freital hat seinen Grund. Die Veranstaltung „Freitaler Frauen Frühstück(en)“ wird von der Freien Evangelischen Gemeinde in Freital und den Kirchgemeinden in Pesterwitz und Freital organisiert. Alle sechs Monate treffen sich hier Frauen, um gemeinsam zu frühstücken. Statt Frühstück wird ein halbes Jahr später zusammen Abendbrot gegessen. Das nächste Frühstück findet am Sonnabend, dem 25. März, von 9 bis 11 Uhr, im Gästehaus am Backofenfelsen auf der Tharandter Straße statt. Ziel des seit dem Jahr 2000 stattfindenden Treffens ist es, „Impulse für Lebens- und Glaubensfragen zu geben, die uns im Alltag weiterhelfen“, sagt Karin Winterhager, Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde in Freital.

Offen für alle Frauen

Was macht diese Veranstaltung besonders? Zum einen ist das die musikalische Umrahmung, bei der es sich immer um live gespielte Musik handelt, zum anderen sind es die Referate, die jedes Mal verschiedene christliche Fragen thematisieren, berichtet Monika Pochert, die auch Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde ist. Gehalten werden die Vorträge von Frauen mit christlichem Hintergrund, die meist Buchautoren oder Mitglieder verschiedener Vereine und Gemeinden sind. Das jeweilige Thema wird von den acht Frauen in dem Vorbereitungsteam ausgewählt.

Monika Pochert erklärt, dass die Organisatoren über einen Pool von verschiedenen Themen verfügen und gern auf bekannte Redner, die eine Gabe zum Referieren haben, zurückgreifen.

Die Zielgruppe ist überkonfessionell und die Veranstaltung richtet sich sowohl an Frauen, die dem christlichen Glauben beigetreten sind, als auch an solche, die Gott kennenlernen wollen. Die Altersgruppe der Teilnehmer ist gemischt, die Jüngste sei 20 und die Älteste 80, sagt Karin Winterhager. Die Mitgliedschaft in einer der Kirchengemeinden ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Die Freie Evangelische Gemeinde in Freital hat neben dem Frühstück für jeden etwas im Angebot. Am Sonntag gibt es immer einen Kindergottesdienst. Jeden Mittwoch wird ein Bibelgespräch veranstaltet. Ein Gemeindegebet, einen Männerstammtisch und eine Krümelgruppe gehören auch zum Programm.

Bei dem nächsten Frühstück wird die Referentin Sibylle Wilkening vom Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) in Dresden einen Vortrag zum Thema „Was trägt, wenn nichts mehr trägt“ halten. „Sich vor und nach der Veranstaltung am gut sortierten Büchertisch in Ruhe umsehen, beraten lassen und kaufen, das gehört auch dazu“, sagt Karin Winterhager. Anmeldungen sind bis zum Freitag, 17. März, noch möglich.

Die Frühstückskosten liegen bei 8,50 Euro. Karten können im Pfarramt Deuben während der Öffnungszeiten, im Reformhaus Gerber oder mit einer verbindlichen telefonischen Vorbestellung unter 0173 3949718 mit Angabe der E-Mail-Adresse erworben werden. Bei Fragen können sich Interessenten an Karin Winterhager, Telefon: 035206 39913, wenden.

zur Startseite