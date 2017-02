Frauen fühlen sich wohl in Zschaitz Den Frauenverein gibt es seit 20 Jahren. Wegen der ansprechenden Veranstaltungen steigt die Mitgliederzahl.

Den Zschaitzer Frauenverein gibt es nun seit 20 Jahren. Es werden nicht nur eigene Veranstaltungen organisiert, sondern auch die der Gemeinde und anderer Vereine unterstützt. © Dietmar Thomas

Es war eine bewegende Rede, die Vereinsvorsitzende Ute Friedrich hielt. Anlass war das 20-jährige Bestehen des Frauenvereins. Gudrun Flohr bedankte sich im Namen aller 34 Mitglieder für die Arbeit der Vereinschefin. „Du bis das Herz und der Kopf unseres Vereins. Ohne dich wäre er nicht das, was er ist“, so Gudrun Flohr.

Ute Friedrich nahm die Geburtstagsfeier zum Anlass, um einen kurzen Rückblick in Worten und später in Bildern zu geben.

„Vor etwa 22 Jahren hatte die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Gabriele Kirsch zum Frauenfrühstück eingeladen. In dieser Runde entstand die Idee, einen Frauenverein zu gründen“, so Ute Friedrich. Lange wurde überlegt und diskutiert. Die Frauen sahen im Verein eine Möglichkeit, gemeinsame Unternehmungen zu organisieren, die für jeden erschwinglich sind. Ute Friedrich bedankte sich bei Gabriele Kirsch, die nicht an der Feier teilnehmen konnte, für ihr Wirken.

Am 24. Februar 1997 wurde der Verein von 16 Frauen ins Leben gerufen. Die Gründungsmitglieder waren sich einig, dass die regelmäßigen Treffen im Abstand von vier Wochen organisieren wollen. „Es soll für die Frauen zu einem monatlichen Wohlfühlabend werden“, so Friedrich. Und so ist es auch. Zu den Veranstaltungen gehören unter anderem Buchlesungen, Vorträge, Betriebsbesichtigungen, sportliche Angebote und der traditionelle Grillabend vor der Sommerpause.

„1997 hätte ich nicht gedacht, dass es uns in 20 Jahren noch gibt. Und ich bin stolz darauf, dass es so ist“, sagte die Vereinsvorsitzende, die das Amt von Beginn an inne hat. Friedrich würdigte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den anderen Vereinen. Die wurde auch zur Geburtstagsfeier deutlich. Denn alle hatten Vertreter geschickt, um den Frauen Glückwünsche zu übermitteln. Die gab es auch vom Zschaitz-Ottewiger Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) und dem Ostrauer Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Er zollte den Frauen großen Respekt vor ihrer Arbeit und der Gemeinschaft. Der Zschaitzer Frauenverein wurde beim Neujahrsempfang der beiden Gemeinden und dem Bund der Selbstständigen Ostrau und Umgebung mit dem Titel „Verein des Jahres“ geehrt.

Zum 20. Jahrestag der Vereinsgründung wurde nicht nur gefeiert, sondern es gab auch Informationen. Als Referentin hatte der Frauenverein Professorin Dr. Evelin Schmidt eingeladen. Sie sprach über Buchhaltung, Steuern und dass es mit der Gemeinnützigkeit gar nicht so einfach ist, wie es klingt. Der Staat biete als Anreiz für das Ehrenamt steuerliche Vergünstigungen. Allerdings müssten dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, sagte Schmidt. Sie erklärte noch den Unterschied zwischen Spenden, Sponsoring und Sachspenden, sodass auch die Vertreter der Vereine Informationen mit nach Hause nehmen konnten. (DA/je)

