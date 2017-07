Frauen-Doppel auf dem Amselsee Der Schifferverein veranstaltet ein Wettrudern, bei dem auch getreten werden muss. Zudem gibt’s dieses Jahr eine Neuheit.

Treten was das Zeug hält heißt es am Sonnabend wieder für Frauen auf dem Amselsee in Rathen. © marko förster

Kurort Rathen. Wer schon mal auf dem Amselsee in Kurort Rathen mit einem der Kähne gefahren ist weiß, wie schwer diese in gerader Linie zu steuern sind. Doch das wird neben einer ausgeprägten Muskelkraft am Sonnabend gefragt sein. Denn am 22. Juli veranstaltet der örtliche Schifferverein das traditionelle Wettrudern für jedermann um den „Großen Amselsee-Pokal“.

Dieser wird in zwei Disziplinen vergeben. Zum einen im Herren-Einzel im Gondelteich-Ruderboot. Hier hatte im Vorjahr Silvio Neidhardt aus Pulsnitz den Seriensieger Roland Stuckart aus Oberrathen entthront. Ob es im Finale eine Revanche geben wird, ist offen. Klar ist allerdings, dass für den Sieger ein attraktiver Hauptpreis gestiftet wurde. Immerhin geht es um eine Ballonfahrt für zwei Personen.

Gefahren wird in Vorläufen und Halbfinals bis zum Finale. Das ist gegen 19 Uhr geplant. Danach erfolgt die Siegerehrung. Die Volkssportwettkämpfer haben jeweils eine Strecke von rund 500 Metern auf dem Wasser bis zur Staumauer zurückzulegen. Wer das am Ende am schnellsten schafft, gewinnt.

Die Ruderboote sind aber nur den Männern vorbehalten. Bei den Frauen wird der Pokal an die schnellsten Tretbootfahrerinnen vergeben. Hier sind dann Zweier-Teams mit guter Beinmuskulatur gefragt, die die Doppelsitzer mit ordentlich viel Schub auf Touren bringen. Sechs Teams haben sich schon angemeldet. „Es dürfen aber gern noch mehr werden“, erklärt Lothar Hanisch für den Schifferverein.

Dieses Jahr haben die Veranstalter außerdem eine Neuheit parat, die sowohl Wettkämpfern als auch Zuschauern Spaß machen dürfte: ein Gaudi-Triathlon. Auf einer überschaubaren Strecke von rund 1500 Metern wird mit einem Lauf mit Schikanen gestartet, dann muss gerudert werden und zum Abschluss muss ein speziell präpariertes Fahrrad unter erschwerten Bedingungen ins Ziel bugsiert werden.

Wer mitmachen will, bitte anmelden bei Beatrice Prell unter 0174 2405106.

