Frauen belästigt Am Mittwoch wurden in Freiberg mehrere Frauen sexuell in Geschäften belästigt. Der Täter konnte ermittelt werden. Der 29-Jährige ist kein Unbekannter.

Am Mittwoch wurden der Polizei in Freiberg mehrere sexuelle Belästigungen in Geschäften angezeigt. So soll ein Mann unter anderem in einem Laden gegen 11 Uhr am Obermarkt eine 16-Jährige sexuell belästigt haben. Weiterhin soll er in einem Laden in der Erbischen Straße mehrere Frauen bedrängt haben. Durch Zeugenhinweise konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab, soll derselbe Mann bereits am 16. März 2017 in einem weiteren Geschäft in der Burgstraße eine 35-Jährige unsittlich berührt haben. Bei den Ermittlungen wird geprüft, ob der Iraker für weitere derartige Taten in jüngster Vergangenheit als Tatverdächtiger in Betracht kommt. (szo)

zur Startseite