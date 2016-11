Frauen am Bahnhof belästigt Die Polizei fahndet nach einem Mann. Eines der Opfer hat eine auffällige Narbe im Gesicht des Täters ausgemacht.

Freital. Zwei Frauen sind in den vergangenen Tagen am Bahnhof Hainsberg in Freital sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter beobachtet haben. Wie es in der Mitteilung heißt, umklammerte am Montag ein Unbekannter auf der Südstraße eine 19-jährige und fasste ihr in den Schritt. Der Mann hatte die junge Frau vom Haltepunkt Hainsberg verfolgt, an dem die 19-Jährige gegen 21.50 Uhr aus Dresden angekommen war. Zwei Tage später, gegen 20.20 Uhr, umklammerte der Unbekannte eine andere 19-Jährige direkt auf dem Bahnsteig. In beiden Fällen kam es zu keinen weiteren Handlungen, da die Frauen sich losrissen oder, wie im ersten Fall, eine andere Frau zu Hilfe kam.

Die Ermittler gehen derzeit von dem gleichen Täter aus. Darauf weisen die Personenbeschreibungen der Frauen hin. Der Täter ist vermutlich zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er ist schlank und hat eine helle Haut. Bekleidet war er mit einer dunklen Kapuzenjacke. Eines der Mädchen hatte eine Narbe im Lippenbereich des Mannes erkannt. Dem anderen Opfer war ein leichter, heller Bart aufgefallen. Gemeinsam mit der Bundespolizei verstärkt die Dresdner Polizei nun, vor allem in den Abendstunden, ihre Präsenz im Bereich des Haltepunktes.

Zeugen melden sich im Polizeistandort Freital oder in der Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233.

