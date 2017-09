Frauchenkirchen-Leichen werden nochmal bestattet 88 Unterstützer hat die Petition „Begrabt die Toten wieder“ bislang. Nun reagiert auch die Stadt auf das Anliegen.

Wegen der bevorstehenden Bauarbeiten finden neben der Frauenkirche zurzeit archäologische Ausgrabungen statt. Dabei kommen viele Skelette zutage. © Archivfoto: pawel sosnowski/80studio.net

23 Tage vor dem Ende der Online-Petition „Begrabt die Toten wieder“ folgen ihr bislang 88 Unterstützer. Sie alle möchten, dass die Toten, die zurzeit neben der Görlitzer Frauenkirche ausgegraben werden, nicht für längere Zeit beim Landesamt für Archäologie eingelagert, sondern wieder begraben werden. Auch wenn die Skelette noch aus der Zeit stammen, als der heutige Platz zwischen Postplatz und Frauenkirche noch weit vor den Stadtmauern lag und sich hier ein großer Friedhof befand, sei es doch Störung der Totenruhe, finden etliche der Unterzeichner.

Die menschlichen Knochen stammen, je nach der Tiefe, in der sie zurzeit gefunden werden, aus der Zeit zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert. Sie sollen in Dresden genau wissenschaftlich untersucht werden, danach wolle das Landesamt die Görlitzer Skelette in einem Lager unterbringen, hieß es zuletzt. Auch früher an der Frauenkirche ausgehobene Gebeine liegen bereits dort, zusammen mit weiteren Skelettfunden aus anderen Teilen Sachsens.

Aber die Toten haben ein Recht auf Ruhe in Görlitzer Erde, findet zum Beispiel Birgit Haase, die eine der Unterzeichner der Petition ist. Und der Görlitzer Wolfgang Händel fragt: „Wie soll man jüngeren Bürgern einen pietätvollen Umgang mit unseren Vorfahren vermitteln, wenn im Zuge einer Bautätigkeit die vorher hochgepredigte Achtung der Gräber der Vergangenen über den Haufen geworfen wird?“ Esther Riele aus Mönchengladbach hat kommentiert: „Ich finde es schrecklich, wenn ich daran denke, dass in 500 Jahren vielleicht das Skelett meines Papas irgendwo hin geschickt wird oder gar in irgendeiner Ausstellung landet.“

Dem Rathaus ist die Petition natürlich bekannt. Abgeben wird Initiator Hans-Peter Rietzschel sie wohl erst nach Fristablauf, denn sie richtet sich direkt an Oberbürgermeister Siegfried Deinege. „Da es sich um eine archäologische Ausgrabungsstätte handelt, liegt hier die Zuständigkeit nicht mehr bei der Stadt, sondern beim Landesamt für Archäologie“, sagt Sprecherin Sylvia Otto. Es seien aber bereits Gespräche mit dem Landesamt gelaufen. Ergebnis: Die Gebeine sollen nach erfolgter Untersuchung zurück nach Görlitz kommen. Die Leiterin des Städtischen Friedhofs, Evelin Mühle, hat bereits ihre Bereitschaft signalisiert, die Überreste auf dem Görlitzer Friedhof nach Rückkehr zu bestatten.

