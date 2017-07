Frau wird in Zittau ausgeraubt

Fünf Monate Haft wegen Diebstahl Neugersdorf. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben in Neugersdorf am Montag einen Tschechen festgenommen. Die Überprüfung des 24-Jährigen ergab eine Ausschreibung des Amtsgerichts Görlitz zur Festnahme beziehungsweise Strafvollstreckung. Wegen des Tatvorwurfs des Diebstahls hat es ihn fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Beamten verhafteten den mann und lieferten ihn in die JVA Bautzen.

Mann mit Betäubungsmitteln erwischt Zittau. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben am Dienstag auf der Friedensstraße in Zittau einen 24-jährigen Slowaken kontrolliert. Der Mann war kurz zuvor aus Polen kommend eingereist. Da er in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung trat, durchsuchten die Beamten ihn und seine Sachen. In einer Zigarettenschachtel versteckt fanden die sie ein zugeklebtes Cliptütchen. Ein Drogenschnelltest des Inhalts verlief positiv auf Amphetamine. Um welche Art es sich bei den etwa einen Gramm Betäubungsmitteln genau handelt, konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Der Mann erhielt einen Straftatvorwurf wegen des Besitzes und der Einfuhr von Betäubungsmitteln eröffnet, die Polizisten belehrten ihn über seine Rechte und Pflichten und stellten die Drogen sicher.

Zwei Diebe müssen ins Gefängnis Görlitz. Die Bundespolizei hat zwei Neuzugänge in die Justizvollzugsanstalt (JVA) am Görlitzer Postplatz gebracht. Diesen Dienstag kontrollierte eine Streife an der Stadtbrücke einen Polen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie fest, dass nach dem im polnischen Bialystok lebenden Mann gleich zwei Gerichte fahndeten. So ordnete das Amtsgericht Nürnberg im November 2015 die Untersuchungshaft aufgrund des besonders schweren Diebstahls an. Das Amtsgericht Hamburg St. Georg erließ ein Jahr zuvor einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den 43-Jährigen und setzte zur Verbüßung eine Ersatzfreiheitsstrafe von 23 Tagen fest. Bereits am Montagabend haben Beamte einen Polen in Görlitz festgenommen. Gegen den 35-Jährigen ordnete das örtliche Amtsgericht vor drei Wochen die Sitzungshaft an, weil dieser zur Hauptverhandlung wegen Diebstahls nicht erschien. Nachdem der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz die vorliegenden Haftbefehle in Vollzug setzte, kamen beide Männer in die JVA.

Alkoholisiert auf der A4 Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat Montagmorgen auf der A4 bei Kodersdorf einen angetrunkenen Autofahrer gestoppt. Die Beamten kontrollierten den 33-jährigen Golf-Fahrer an der Anschlussstelle Kodersdorf und bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,74 Promille. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Auf den 33-Jährigen werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen.

Diebe zapfen 1000 Liter Diesel Tauchritz. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag Diesel aus mehreren Baufahrzeugen am Berzdorfer See gestohlen. Etwa 1000 Liter Kraftstoff zapften die Diebe aus vier an der Blauen Lagune abgestellten Baggern und einem Lkw ab. Der Schaden wird mit etwa 1.200 Euro angegeben.

Schnellfahrer auf der Schlesischen Straße Görlitz. Streifen des örtlichen Polizeireviers und ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion haben Montagvormittag auf der Schlesischen Straße in Görlitz die Geschwindigkeit kontrolliert. Die Beamten stoppten 15 Fahrzeuge, die mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde zu schnell gefahren waren, erklärten den Lenkern den ordnungswidrigen Verstoß und erhoben als „Erinnerungsstütze“ ein Verwarngeld von bis zu 35 Euro.

Mit 2,36 Promille durch Görlitz Görlitz. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers hat Montagabend in Görlitz auf der Schlesischen Straße die Fahrtauglichkeit eines Fiat-Fahrers kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-jährigen Deutschen. Das Ergebnis eines Tests von umgerechnet 2,36 Promille führte zur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Den Führerschein des Mannes nahmen die Polizisten in Verwahrung und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

Karton brennt auf der Herdplatte Görlitz. Ein auf eingeschalteten Herdplatten abgestellter Karton hat am Montagnachmittag in einer Wohnung einer syrischen Familie an der Blockhausstraße in Görlitz Feuer gefangen. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Das Missgeschick passierte einer 17-Jährigen und ihrem 13 Jahre alten Bruder. Ein Betreuer löschte die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Verletzt hat sich niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Frau wird in Zittau ausgeraubt Zittau. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Montagmorgen im Bereich des Karl-Liebknecht-Ring in Zittau ereignet haben soll. Eine 60-Jährige war ihren Angaben nach zu Fuß durch die Grünanlagen von der Blumenuhr in Richtung Krokuswiese gegangen. Als sie daran vorbeigegangen war, hielt sie plötzlich eine unbekannte Person an ihrem Rucksack fest. Der Mann forderte Geld und entnahm eine Geldbörse samt einem dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Rucksack. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige unerkannt. Die Geschädigte blieb unverletzt. Der Unbekannte soll mit Oberlausitzer Dialekt gesprochen haben. Eine weitere Beschreibung ist nicht bekannt. Die 60-Jährige war zum Tatzeitpunkt mit einer grünen Stoffhose, einem roten T-Shirt und grünen Sandalen bekleidet. Sie trug einen blau-schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Wer den Spaziergang der Frau am Montagmorgen beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, soll sich im Revier Zittau-Oberland (03583620) oder einer anderen Dienststelle melden.