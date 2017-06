Frau versteckt Schwarzgeld im BH Vom Großteil des vierstelligen Betrages musste sich die Frau trennen. Sie war bei der Kontrolle eines ukrainischen Reisebusses in Görlitz aufgefallen.

Symbolbild © Symbolfoto: dpa

Görlitz. Bei der Kontrolle eines ukrainischen Reisebusses am Freitagmorgen ist laut Bundespolizei Ludwigsdorf eine Frau aufgefallen, gegen die nun wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt wird. Auf die Frage nach mitgeführten Zahlungsmitteln erklärte die 55-Jährige, dass sie 3 000 Euro in ihrem BH versteckt habe. Tatsächlich fanden sich später 2 990 Euro an besagter Stelle. Von dem größten Teil dieses Betrages musste sich die Frau trennen, denn 2 000 Euro wurden beschlagnahmt. Schließlich handelt es sich um Schwarzgeld, das sie durch eine unerlaubte Erwerbstätigkeit erlangte. Die Ermittler wiesen nach, dass sie ohne Genehmigung als Pflegekraft im Saarpfalz-Kreis gearbeitet hatte. (SZ)

