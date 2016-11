Frau und Technik! Als Kind packte Sindy Eberlein in Papas Werkstatt mit an. Jetzt hält sie das Klärwerk Kaditz am Laufen.

Sindy Eberlein in ihrem Metier. Hier prüft sie die Spannung der Zündkerzen am Biogas-Motor eines Blockheizkraftwerks. Täglich ist sie im Klärwerk bei ihren Kontrolltouren unterwegs. © SZ/Peter Hilbert

Sindy Eberlein ist eine gefragte Frau im Kaditzer Klärwerk. Als zweite Maschinistin kümmert sie sich um die Wartung und Überprüfung von Maschinen und Anlagen. Zudem arbeitet die 26-Jährige seit ihrem Berufsstart 2012 in der Jugend-Auszubildenden-Vertretung mit, eine Art Betriebsrat für die jungen Leute der Stadtentwässerung. Technik hat sie von Kindesbeinen an interessiert. Schließlich waren sowohl ihr Vater als auch ihr Opa Elektriker, die ihr zeitig beibrachten, wie es funktioniert.

Aufgewachsen ist Sindy Eberlein in Dittersbach bei Frankenberg. „Ich hatte schon mit sechs Jahren in Papas Werkstatt eine kleine Werkbank“, erzählt sie. So baute das Mädchen ein Holzboot oder eine Seifenkiste, mit der es dann beim Nachbarn den Hang runter ging. „In unserem Dorf kannte doch jeder jeden.“ Mit ihrem Vater habe sie auch probiert, einen Stecker anzuschließen. Beim ersten Mal habe dies zwar nicht geklappt, mit Vaters Hilfe dann aber schnell. „Ich baue gerne etwas mit meinen Händen. Es ist schön, zu sehen, wenn neue Dinge entstehen“, sagt die junge Frau. Nach der Schule hatte sie ihren Sohn Jason bekommen und sich erst einmal um ihn gekümmert. Dann wollte sie nach Vaters Vorbild Elektrikerin werden und bewarb sich bei der Stadtentwässerung. Doch der Platz war bereits besetzt. Lehrmeister Eberhard Reißmann habe ihr damals eine Broschüre in die Hand gedrückt, in der die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik erläutert wird. Viele Tätigkeiten wie schweißen, mauern oder pflastern, kannte sie bereits von zu Hause. Sindy Eberlein hatte mit angepackt, wenn der Hof gepflastert oder geschweißt werden musste. „Es war genau das, was ich schon immer wollte“, sagt sie. Also begann sie 2012 die Lehre und schloss diese nach drei Jahren erfolgreich ab. Seitdem arbeitet die junge Frau als Maschinistin im Klärwerk Kaditz.

Fachfrau kontrolliert die Fachleute

„Die Arbeit ist sehr vielseitig“, berichtet sie. So ist die Fachfrau unterwegs, um Wartungen, Kontrollen oder Reinigungsarbeiten auszuführen. Sie überprüft an den Blockheizkraftwerken, ob die Werte stimmen oder undichte Stellen zu sehen sind, nennt sie ein Beispiel.

Ihre Touren führen unter anderem auch zur Gasaufbereitung oder den Siebmaschinen. Wenn Fachfirmen anrücken, um im Klärwerk Arbeiten auszuführen, erläutert sie diese und kontrolliert am Ende auch, ob alles in Ordnung ist. Derzeit absolviert sie noch die Lkw-Fahrausbildung. So kann sich die Fachkraft künftig auch hinters Steuer setzen, um Sperrmüll oder Bauschutt oder Container abzufahren.

„Ich gehe gerne auf Arbeit“, sagt Sindy Eberlein. „Es ist sehr abwechslungsreich und ich bin meistens an der frischen Luft.“ Außerdem schätze sie den lockeren Umgang unter den Kollegen. „Es geht offen und ehrlich zu. Wenn es Probleme gibt, werden die klar benannt“, sagt sie.

Ihr Partner arbeitet auch in der Kläranlage. Da sei es mitunter schwer, alles unter einen Hut zu bringen. Schließlich kommt ihr Sohn Jason schon in die dritte Klasse. „Wer von uns beiden zuerst zu Hause ist, macht dann mit ihm die Hausaufgaben“, erzählt die Coswigerin. Wenn Sindy Eberlein noch etwas Zeit bleibt, treibt sie gern Sport, geht laufen an der Elbe und am Köditzer See. So bekomme sie den Kopf wieder frei vom Alltagsstress. Ihr Sohn trabt mitunter schon hinterher, freut sich die junge Mutter. Schließlich spielt Jason Fußball, da muss er fit sein.

