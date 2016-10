Frau überfallen und gewürgt

Falscher Polizist erbeutet 450 Euro

Zeit: 18.10.2016, 11.30 Uhr

Ort: Dresden-Friedrichstadt

Am Montagvormittag hat sich ein Mann als Zivilpolizist ausgegeben und so das Vertrauen eines Ehepaars (81/82) erlangt. Auf der Berliner Straße sprach er die Senioren an und erzählte, dass bei dem Paar eingebrochen worden sei. Schließlich begleitete er die beiden nach Hause. In der Wohnung nutzte er einen unbeobachteten Moment und stahl 450 Euro Bargeld.