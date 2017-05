Frau stirbt bei Unfall

Radfahrer schwer verletzt Schmölln-Putzkau. Bei einem Unfall in Putzkau wurde am Sonnabend ein Radfahrer schwer verletzt. Der 48-Jährige war auf der Neustädter Straße unterwegs. Eine Pkw-Fahrerin, die dort zur Tankstelle abbiegen wollte, übersah den Mann. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer ins Krankenhaus.

Betrüger ohne Chance Bautzen. Mit Hilfe des Enkeltricks wollten Unbekannte am Freitag im Raum Bautzen Geld ergaunern. Sie gaben sich am Telefon als Verwandte aus und baten um Summen zwischen 1.700 und 12.500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, wurden neun Fälle angezeigt. Die Betroffenen bemerkten jedoch, was Sache war. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Einbruch in Bank Bautzen. Aus einer Bank in Bautzen haben Einbrecher am Freitag einen PC und zwei Computer-Bildschirme gestohlen. Die Täter brachen gegen 4 Uhr morgens die Tür auf und drangen in den Vorraum der Filiale ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro.

Einbruch in Gartenlaube Arnsdorf. 500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Einbruchs in Arnsdorf. Die Täter waren in eine Gartensparte an der Stolpener Straße eingedrungen. Dort schlugen sie das Fenster einer Laube ein. Außerdem beschädigten sie das Rollo und die Türklinke. Beute machten die Diebe hingegen kaum: Sie stahlen ein Beil und eine Solarleuchte im Wert von etwa 75 Euro.

Unfall am Eierberg Großröhrsdorf. Ein VW und ein Mercedes sind am Freitagabend zwischen Großröhrsdorf und Lichtenberg zusammengestoßen. Es entstand ein Schaden von 8.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Mercedes war in der Nähe des Kreisverkehrs am Eierberg auf die Gegenfahrbahn geraten und dort seitlich gegen den VW gestoßen.

Handtasche gestohlen Hoyerswerda. Einer 86-jährigen Frau wurde am Freitag in Hoyerswerda die Handtasche gestohlen. Jetzt sind 500 Euro, die EC- und die Kreditkarte weg. Die Frau hatte die Handtasche an ihrem Einkaufswagen hängen. Als sie einen Moment nicht darauf achtete, nutzte der Dieb das aus. Wenige später wurde die Tasche in der Nähe des Marktes gefunden - ohne Geld und Karten.