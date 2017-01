Frau soll jetzt für Ordnung sorgen Die 33-jährige Corina Radloff nimmt den vakanten Posten ein. Ab 1. Februar legt sie los.

Die Meißner Stadträte haben Corina Radloff aus Oberau zur neuen Leiterin des Ordnungsamtes Meißen ernannt. Damit folgten sie der Empfehlung von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Zuvor hatte sie sich intern gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt und war am vergangenen Mittwochabend die Einzige, die sich persönlich den Stadträten vorstellte. Die 33-Jährige übernimmt die Aufgaben, die zuletzt Bürgermeister und Ex-Ordnungsamtschef Markus Renner kommissarisch innehatte. Die Stelle war öffentlich ausgeschrieben, seitdem Renner im September 2016 zum Bürgermeister ernannt worden ist.

Corina Radloff ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit ihrer Familie in Oberau. Sie wurde an der Meißner Verwaltungsfachhochschule zur Diplom-Verwaltungswirtin ausgebildet. Auf der Suche nach einer festen Anstellung durchlief sie später Stationen in der Sächsischen Bildungsagentur im Bereich Ganztagsangebote oder dem Einwohnermeldeamt in Dresden. Nach einem kurzen Intermezzo als Hauptamtsleiterin von Wachau im Landkreis Bautzen, bewarb sich Radloff in Meißen. Am 1. Februar wird sie mit ihrer Arbeit beginnen. (SZ/mhe)

zur Startseite