Frau schwer verletzt bei Radler-Unfall

Vor Motorrad gefahren Weinböhla. Eine 15-jährige Radfahrerin fuhr am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr von einem Parkplatz auf die Friedensstraße, beachtete dabei aber ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad (Fahrer 68) nicht. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Krad wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

Gegenverkehr missachtet Radebeul. Am Sonntagabend gegen 18.55 Uhr fuhr ein Mercedes (Fahrer 43) auf der Bahnhofstraße in Richtung Moritzburger Straße. Beim Linksabbiegen auf die Meißner Straße beachtete er einen entgegenkommenden VW (Fahrer 22) nicht. Bei dem Zusammenstoß wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, der Schaden am Kleinbus Mercedes auf rund 4.000 Euro.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht Radebeul. Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf der Meißner Straße in Richtung Coswig. Kurz nach der Einmündung Ludwig-Richter-Allee wurde der Radfahrer von einem weißen BMW Cabriolet mit schwarzem Dach überholt. Dabei stürzte der Radfahrer nach rechts auf den Gehweg. Dadurch erlitt er Prellungen und Schürfwunden, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der BMW entfernte sich in Richtung Coswig, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem unbekannten Cabrio oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Unfallverursacher flüchtet Großenhain. Ein silbergrauer Kleinwagen wollte am Sonntag gegen 12.45 Uhr von der Auenstraße nach rechts auf die Meißner Straße (B 101) auffahren. Dabei übersah der Fahrer einen 15-jährigen Radfahrer, der von rechts kam (Radweg). Es kam zur Kollision, in deren Folge der Radfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Der Verursacher verließ unerlaubt den Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zu dem silbergrauen Kleinwagen oder dessen Fahrer, machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Zu schnell unterwegs Großenhain. Das Polizeirevier Großenhain führte am Wochenende mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Von 158 gemessenen Fahrzeugen waren 33 zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der auf der Öhringer Straße in Großenhain die innerorts zulässige Geschwindigkeit um 33 km/h überschritt.