Frau schwer verletzt

Riesa. Eine 55-Jährige war am Montagnachmittag gegen 13.50 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Auenwaldstraße im Riesaer Ortsteil Nickritz unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Nickritzer Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem aus Richtung Gostewitz kommenden VW Touran (Fahrerin 48) zusammen. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.000 Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Großenhain. Unbekannte hebelten in der Zeit vom Sonntag zum Montag die Eingangstür zu einem Vereinsheim an der Parkstraße in Großenhain auf und stahlen aus den Innenräumen Getränke im Wert von etwa fünfzehn Euro. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.