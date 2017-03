Frau schützt Hunde vor fahrendem Opel

Einbrecher scheitern neunmal Görlitz. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag haben in Hagenwerder Unbekannte versucht, neun Garagen an der B99 aufzubrechen. Ein Eindringen gelang den Tätern nicht, sie hinterließen Beschädigungen an den Toren. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz ermittelt.

Frau schützt ihre Hunde vor fahrendem Opel Zittau. Am Donnerstagnachmittag hat sich eine Frau schützend vor ihre vier Hunde gestellt. Ein Opel bog von der Schrammstraße in eine Zufahrt ab, als die 28-Jährige mit ihren Tieren die Zufahrt spazierend passierte. Damit das Auto die Hunde nicht erfasste, stellte sich die Frau dem Wagen in den Weg. Das Auto berührte die Frau leicht, sie blieb aber unverletzt. Anschließend kam es zu einem Wortwechsel zwischen der Hundehalterin und dem Opelfahrer.

Parkplatzrempler beschädigt Toyota Schleife. Am Donnerstagnachmittag ist es in Schleife zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 87-Jährige hatte ihren Toyota auf einem Parkplatz an der Strugaaue abgestellt. Als die Seniorin zu ihrem Wagen zurückkehrte, war dieser am hinteren linken Stoßfänger beschädigt. Offenbar war ein anderes Fahrzeug gegen den Toyota gefahren und hatte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. An dem Auto entstand 600 Euro Schaden. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Weißwasser ermittelt.

Polizei zieht verkehrsunsicheren Anhänger aus dem Verkehr Nieder Seifersdorf. Beamte der Autobahnpolizei haben am Donnerstag auf der A4 einen Autotransportanhänger stillgelegt. Den Beamten war das Gespann aufgefallen, weil auf dem Doppelachsanhänger ein Kleintransporter stand. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die Anhängelast des Zugfahrzeugs überschritten und der Anhänger verkehrsunsicher war. Der tragende Rahmen war gebrochen und die Bremse defekt. Ein Gutachter protokollierte die Mängel. Die Polizisten zogen das Kennzeichen sowie die Zulassung des Hängers ein und untersagten dem 28-jährigen Fahrer die Weiterreise. Bußgeldverfahren folgen nun sowohl für ihn als auch für den Halter des Doppelachsers. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen.

Mazda landet im Graben Großschönau. Am Freitagmorgen ist die Fahrt eines Mazda im Straßengraben geendet. Der Fahrer war auf der Spitzkunnersdorfer Straße in einer Kurve zu schnell unterwegs. Auf der glatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Der 36-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto entstand 8.000 Euro Schaden. Die Bußgeldstelle wird sich mit dem Fall befassen.

Unbekannte stehlen zwei Audi Görlitz. Am Freitagmorgen haben Mitarbeiter zweier benachbarter Firmen festgestellt, dass über Nacht Unbekannte je einen Audi A 4 gestohlen hatten. Die Täter schlugen an der Nieskyer Straße und am Gewerbering am Werk zu. Bei einem der Betriebe rissen sie sogar eine Schranke weg und verrückten Steine, die einen Autodiebstahl erschweren sollten. Die Täter entkamen unerkannt mit einem silber-farbenen und schwarzen Audi A 4. Beide Autos waren nicht zugelassen. Den Wert der acht Jahre alten Limousine und des vier Jahre alten Kombis bezifferten die Unternehmer auf insgesamt 36000 Euro. Die Soko Kfz ermittelt. Nach den Autos wird international gefahndet.