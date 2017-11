Frau ohne Quote Dana Dubil aus Kodersdorf ist die neue Regionsgeschäftsführerin des DGB-Ostsachsen. Ein Einbruch in eine echte Männerdomäne.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dana Dubil (33) findet, dass viel zu wenige Unternehmen in der Region nach Tarif bezahlen. Arbeitnehmer, die unter 2 500 Euro netto verdienen, seien später potenziell von Altersarmut bedroht. Das müsse sich ändern, sagt sie. © André Schulze Dana Dubil (33) findet, dass viel zu wenige Unternehmen in der Region nach Tarif bezahlen. Arbeitnehmer, die unter 2 500 Euro netto verdienen, seien später potenziell von Altersarmut bedroht. Das müsse sich ändern, sagt sie.

Mittwochabend haben Mitarbeiter eine Mahnwache vor dem Siemens-Werk in Görlitz gehalten.

Es ist kalt. Und es ist dunkel. Vor der Görlitzer Siemenszentrale brennen Feuer. Sie werfen schwarze Schatten auf die Mauern. Und auf die Plakate. Die drei Großbuchstaben darauf stehen für Industrie-Gewerkschaft Metall. Noch vor geraumer Zeit hätte Dana Dubil den Arbeitskampf der Konzernmitarbeiter gegen die Schließung des Werks für die Gewerkschaft federführend begleitet. Doch Anfang September wechselte sie von der IG Metall zum übergeordneten Verband. Seitdem bestimmen drei andere Großbuchstaben ihr Berufsleben: DGB. Als Regionsgeschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbunds Ostsachsen mit Sitz in Bautzen verhandelt sie nun nicht mehr vornehmlich mit Geschäftsführern und Konzernvorständen, sondern mit Politikern oder koordiniert innergewerkschaftliche Zusammenkünfte, wie den DGB-Arbeitnehmerempfang am Donnerstag in Niesky. „Das ist ein ganz anderer Hebel, den es anzusetzen gilt, um Dinge zu bewegen“, sagt sie.

Aufgewachsen ist die mittlerweile 33-Jährige in Kodersdorf. Hier besuchte sie die Mittelschule und wechselte danach an das Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft und Soziales in Görlitz, wo sie ihr Abitur machte. Ohne Praxispartner hätte sie das anschließende Studium „Öffentliche Wirtschaft“ an der Berufsakademie Bautzen nicht absolvieren können. Sie fand ihn bei der IG Metall. Die Gewerkschaft schickte sie auch an die Akademie der Arbeit nach Frankfurt am Main. Die elf Monate gemeinsam mit 40 weiteren Gewerkschaftern aus allen Teilen Deutschlands seien das Beste gewesen, was ihr bis dato in ihrem Berufsleben passiert sei, sagt sie über diese Zeit.

Die Akademie habe ihren Blick geschärft und ihre Perspektive auf das Leben verändert. „Bis dahin habe ich gedacht, Zahlen, insbesondere Noten, seien das Entscheidende im Leben.“ In der Schule sei sie immer die Beobachterin gewesen, habe sich nie groß aus dem Fenster gelehnt, aber immer alles Wissen in sich aufgesaugt. Die Mittelschule schloss sie konsequenterweise mit 1,0 ab, das Abitur als Klassenbeste. „An der Akademie der Arbeit habe ich gelernt, dass Noten bestenfalls Türöffner sind.“ Um beruflich erfolgreich zu sein, braucht es viel mehr. Engagement zum Beispiel, oder Einfühlungs- und vor allem Durchsetzungsvermögen.

Gerade als Frau könne sie in ihrem Beruf nicht genug davon haben und zeigen, seien Gewerkschaften doch noch immer weitgehend männlich dominiert. Eine Ausnahme bildet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, wo vielfach Frauen den Ton angeben. Ist Dana Dubil beim Deutschen Gewerkschaftsbund also nur eine Quotenfrau? Ihr sei klar, dass für ihre bisherigen Positionen nicht nur ihre hervorragenden Abschlüsse den Ausschlag gegeben haben dürften. Aber gerade deshalb habe sie sich von Anfang an voll reingehängt.

Bei der Übernahme des Kodersdorfer Sägewerks durch ein österreichisches Unternehmen konnte sie durch ihr Engagement viele Kollegen für die Gewerkschaftsarbeit gewinnen und dazu motivieren, für Veränderungen einzutreten. Zu einem Tarifvertrag hat es am Ende nicht gereicht. „Aber ich würde mich freuen, wenn die Kollegen nicht aufhören, dafür zu kämpfen.“ War das ihr bisher größter beruflicher Erfolg? Dana Dubil zögert, bevor sie antwortet. „Ich habe eine ganze Reihe von Kollegen auf Gerichtsverhandlungen vorbereitet, in denen es um ihre Rechte gegenüber den jeweiligen Arbeitgebern ging. Alle haben gewonnen.“ Wenn es um ihre privaten Erfolge geht, braucht sie nicht lange zu überlegen. Es sind genau zwei. Oder drei, wenn man es genau nimmt. Der, oder besser gesagt, die ältere ist fünf, die jüngere gerade ein Jahr alt. Ihre beiden Töchter halten sie ganz schön auf Trab und machen Hobbys komplett überflüssig. „Haushalt und Kinder – mehr packst du nicht, wenn du Vollzeit arbeitest.“

Ihr Mann unterstützt sie, wo er nur kann. Nachmittags ersetzt er den Kindern die Mama und bespaßt sie auch später am Tag, wenn seine Frau Abendtermine wahrnimmt. Seit neun Jahren sind die beiden verheiratet, seit 18 Jahren kennen sie sich. Er ist auch die Schnittstelle, die dafür sorgt, dass sie nicht nur beruflich ständig mitten im Arbeitskampf ist, sondern auch privat. Der gelernte Elektroinstallateur arbeitet mittlerweile als Servicetechniker für eine Fremdfirma bei Bombardier. Als Dana Dubil die Akademie in Frankfurt besuchte, nahm er in der Mainmetropole einen Job an. Lange behielt er ihn nicht. Als 2008 die Wirtschafts- und Finanzkrise tobte, war er der Letzte, der gekommen war, und der Erste, der gehen musste.

Die Weichenstellung bei Siemens hat Dana Dubil äußerst gespannt verfolgt. Die Schließung sei keineswegs dem wirtschaftlichen Wandel im Zusammenhang mit dem drohenden Aus für die Braunkohle geschuldet, wie beteuert werde, sagt sie. „Was wir hier erleben, sind die Folgen von Digitalisierung und Globalisierung.“ Wo produziert werde, spiele für die Entscheider keine Rolle – dank weltweit ausgebauter Transportwege und Ingenieurlösungen aus dem PC. In den Führungsetagen müsse man jedoch einsehen, dass es weit mehr Einsparpotenzial gebe, als den Rotstift beim Personal anzusetzen. Davon ist die Gewerkschafterin überzeugt. „Ich kann nur hoffen, dass man bei Siemens die Entscheidung noch einmal überdenkt.“

zur Startseite