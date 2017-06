Frau nach Auto-Überschlag verletzt In einer Linkskurve kam die Fahrerin mit ihrem Renault von der Straße ab, überschlug sich und krachte gegen eine Laterne.

Eine Autofahrerin hat mit leichten Verletzungen einen Überschlag mit ihrem Auto überlebt. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Dienstagnachmittag auf der Etzdorfer Straße in Roßwein in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Anschließend überschlug sich der Wagen und krachte gegen eine Laterne. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11000 Euro. (DA)

