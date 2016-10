Frau mit Vorliebe für traurige Texte Lisa Maria Kurzmann aus Zittau schreibt leidenschaftlich gern. Seit einigen Jahren präsentiert sie ihre Texte auch vor Publikum.

Lisa Maria Kurzmann. © Erik-Holm Langhof

Ihre Texte sind nicht wie anderen. Sie sind mehr emotionaler, sentimentaler und durchaus auch romantischer. Wenn sie auf der Bühne steht, dann ist das Publikum ruhig und nachdenklich.

Lisa Maria Kurzmann, gerade 22 Jahre alt, schreibt leidenschaftlich gern solche Texte, schon seit den Kindheitstagen. „Erst lustig und mit den Jahren wurde es dann immer trauriger“, meint die Zittauerin. Im Jahr 2012 entdeckte sie dann auf der ersten Veranstaltung im Studentenclub „Starclub“, wie sie ihre Texte präsentieren kann. Poetry Slam - eine Art literarischer Vortragswettbewerb selbst geschriebener Texte - wurde zu ihrem neuen Hobby. Auf Bühnen in Chemnitz, Magdeburg und nicht zuletzt ihrer Heimat Zittau überzeugte die junge Künstlerin mit etwas Abwechslung zu den sonst lustigen Beiträgen ihrer Kollegen. Für Geld oder mehr Ansehen hätte sie es allerdings nie gemacht, wie Kurzmann erzählt: „Für mich zählt die ehrliche Kritik und auch das Lob der Zuschauer.“ Fans hat sie allerdings noch kaum. „Es gibt immer wieder viele Menschen, die mir mal eine nette Mail schicken oder mich persönlich loben, aber Fangruppen haben sich noch nicht gebildet“, sagt die 22-jährige.

Künstlerisch ist sie allerdings nicht nur mit ihren Texten unterwegs. Schon früh merkte sie, dass Schule und das Lernen „nicht ihr Ding sind.“ In der 11. Klasse verabschiedete sie sich vom Gymnasium und bekam aber gleich danach ein Angebot für ein Praktikum am Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau. Sie versuchte so oft wie möglich im Theater zu sein und spielte auch Rollen auf der Waldbühne in Jonsdorf. Nach zwei Jahren hospitiert sie nun weiter auf der Bühne, leitet die Theaterjugend und macht nebenbei eine Ausbildung in Wirtschaft und Verwaltung an der Fachoberschule. Das Schreiben vergisst sie dabei aber nicht und will in Zukunft gern an Meisterschaften teilnehmen. Auch vor dem Publikum des Poetry Slams am Donnerstag in Zittau wollte sie ihr Können zeigen, aber manchmal kommt sie in zeitliche Schwierigkeiten mit den Theaterproben. „Und Theater geht dann doch immer vor“, ergänzt Kurzmann lächelnd.

19. Zittauer Poetry Slam, Donnerstag 19:30 Uhr, im StarClub Zittau

