Frau mit dem Tode bedroht

Fußgängerin verletzt und weitergefahren Pulsnitz. Am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr hat ein Mercedes auf der Feldstraße in Pulsnitz eine am Rand gehende Fußgängerin verletzt. Der Außenspiegel des Wagens touchierte den Arm der 32-Jährigen, weil der Fahrer augenscheinlich viel zu wenig Seitenabstand eingehalten hatte. Die Frau erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, doch der Lenker des Autos kümmerte sich nicht darum und fuhr weiter. Wenig später sah die 32-Jährige eben diesen Wagen auf einem Firmenparkplatz und informierte die Polizei. Gegen den 30-jährigen Fahrer wird nun zum Vorwurf der Unfallflucht und einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Mann entblößt sich im Bahnhof Görlitz/Bautzen. Zivilpolizisten haben am Montagabend im Görlitzer Bahnhof einen berauschten Mann vorläufig festgenommen. Während der Kontrolle entblößte sich der Marokkaner plötzlich. Sein Verhalten deutete auf die Einnahme von Drogen hin. Später sind in seiner Jacke etwas über 200 Gramm Cannabis gefunden worden. Er erklärte dazu, er habe den Stoff selbst gekauft, um ihn später mit Gewinn weiterzuverkaufen. Der im Landkreis Bautzen wohnende 30-Jährige wurde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Kleintransporter gestohlen Radeberg. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe an der Ernst-Braune-Straße in Radeberg einen weißen Mercedes Sprinter gestohlen. Der zwei Jahre alte Transporter war auf die Kennzeichen DD PU 222 zugelassen und trug die Werbung eines Großküchen- und Gastronomieservices. Den Zeitwert des Kastenwagens konnte der Eigentümer noch nicht beziffern.

Vorfahrt nicht beachtet Bautzen. Vor einem Supermarkt sind am Montagvormittag auf der Muskauer Straße in Bautzen zwei Autos zusammengestoßen. Der 87 Jahre alte Lenker eines Audis hatte gegen 10.40 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Seat offenbar zu spät bemerkt. Die 56-jährige Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Bei dem Unfall wurde auch ein an einer gegenüberliegenden Einmündung wartender Honda in Mitleidenschaft gezogen. Dessen 34 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Alle drei beteiligten Autos konnten nicht mehr aus eigener Kraft weiterfahren und wurden abgeschleppt. Der Schaden belief sich auf rund 13000 Euro.

Mit Drogen erwischt Kamenz. Die Polizei hat am Montag gegen 20 Uhr an der Geschwister-Scholl-Straße in Kamenz einen 22-Jährigen kontrolliert. Der junge Mann war im Besitz weniger Gramm Haschisch. Die Polizisten stellten die verbotenen Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Raser geblitzt Wilthen/Kirschau. 90 Kilometer pro Stunde zeigte das Tacho eines Hondas an, der am Montagnachmittag zwischen Wilthen und Kirschau am Abzweig Kleinpostwitz geblitzt wurde. Erlaubt sind an dieser Stelle 70 km/h. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg. Am Montag hatte die Polizei zwischen 15.30 und 19.30 Uhr auf Montagnachmittag auf besagter Straße geblitzt. Innerhalb von vier Stunden passierten rund 1500 Fahrzeuge die Lichtschranken. 15 überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Anhänger verschwunden Liegau-Augustusbad. Zwischen Donnerstag- und Montagmorgen haben Unbekannte auf einem frei zugänglichen Firmengelände an der Wachauer Straße in Liegau-Augustusbad einen Anhänger gestohlen. Der mit einer Plane bespannte Doppelachser war auf das Kennzeichen BZ AF 971 angemeldet. Den Verlust bezifferte der Eigentümer mit etwa 1300 Euro.

Autodiebe scheitern Ohorn. Einem Audi-Besitzer fiel am Montagmorgen in Ohorn auf, dass unbekannte Täter in den vergangenen zweieinhalb Wochen vergeblich versucht hatten, einen Audi A 3 zu stehlen. Sie waren in das Auto auf einem Grundstück an der Straße am Pulsnitzquell eingebrochen, konnten den Motor jedoch nicht starten. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 500 Euro. Ein Kriminaltechniker suchte in dem Wagen nach verwertbaren Spuren.