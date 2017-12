Frau Mama spricht ein Machtwort Familientreff im Prozess. Für Umbauten ihres Golfs sollten Vater und Sohn Bußgelder zahlen. Die Ehefrau und Mutter verhinderte Schlimmeres.

© Fabian Schröder

Es ist ein etwas anderer Familien-Golf, der nun für mehrere Stunden das Amtsgericht Dresden beschäftigt hat. Die Reifen waren breiter, das Fahrwerk lag deutlich niedriger auf der Straße, der Motor röhrte empfindlich laut, und auch im Inneren fanden die Beamten der Verkehrspolizei allerlei, was die Herzen der Fans gestylter PS-Boliden höher schlagen – sich aber nicht so ohne Weiteres mit Recht und Gesetz in Einklang bringen lässt. Das Auto wurde erstmal eingezogen, später setzte es teure Knöllchen für den Mann am Steuer, einen 29-jährigen Altenpfleger, und seinen Vater (51) als Halter des Fahrzeugs. Beide Männer akzeptierten ihre Bußgelder nicht.

Die erste Überraschung dieses Prozesses war die Ehefrau und Mutter der beiden Angeschuldigten aus Bad Schandau. Mit einem lauten „Ruhe!“ musste Bußgeldrichterin Monika Frömmel der Frau, die sich mehrfach einzumischen versuchte, das Wort abschneiden. Der Frau, so der Eindruck, ging die Sache mit ihrem Auto besonders nahe.

Die Kontrolle des etwa 30 Jahre alten VW Golfs fand an einem Freitagabend im April in der Washingtonstraße statt – kurz vor dem Elbepark, wo Dresdens Tuning-Szene regelmäßig freitags vorfährt. Auch die Polizei ist oft dabei. Es geht nicht nur um die Verkehrssicherheit. Anwohner klagen über Motorenlärm und quietschende Reifen weit nach Mitternacht.

Die Angeschuldigten sagten, sie seien sich keiner Schuld bewusst. Sie hätten am Golf nichts manipuliert. Nach Angaben eines Gutachters und eines Polizisten war das Auto aber bewusst tiefer gelegt worden. Nur fünf Zentimeter maß der Abstand zur Straße.

Zur Sprache kam außerdem, dass der Altenpfleger den Polizisten auf einer einschlägigen Facebookseite massiv beleidigt hatte. Er entschuldigte sich später persönlich bei dem 55-jährigen Kommissar, nach dem sogar schon Facebookgruppen benannt wurden, weil sich Autotuner auf den Beamten eingeschossen hatten.

In einer Sitzungspause entschied die Frau Mama, dass ihre Männer die Einsprüche zurücknehmen. Sie hatte Angst, dass die Sache noch teurer wird. Einen fünfstelligen Betrag habe sie in den Golf gesteckt, nie habe es ein Problem gegeben. Der Sohn muss nun 180, der Vater 135 Euro zahlen.

