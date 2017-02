Frau lässt ihren Lebensgefährten von Freunden verprügeln Drei Männer und eine Frau schlagen in Seifhennersdorf auf einen 33-Jährigen mit Eisenstange ein.*

Symbolfoto © dpa

Zu einer Schlägerei zwischen fünf Personen ist es am Donnerstagnachmittag auf der Kruschegasse in Seifhennersdorf gekommen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag auf Nachfrage mit.

Demnach war ein Pärchen in Streit geraten. Der spitzte sich so zu, dass die 25-jährige Frau vier* Freunde zu Hilfe rief. Diese prügelten schließlich auf den Lebensabschnittsgefährten der Frau mit einer Eisenstange ein. Dabei wurde der 33-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die drei männlichen Schläger*, im Alter zwischen 24 und 26 Jahren und die 26-jährige Beteiligte*, wurden von der Polizei vorläufig festgenommen, aber nach ihrer Vernehmung wieder entlassen. Auch das Opfer ist inzwischen wieder zu Hause. Alle beteiligten Personen sind nach Angaben der Polizeidirektion Deutsche. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. (szo)

*Nach neuen Erkenntnissen der Polizeidirektion Görlitz haben wir den Beitrag um 15.58 Uhr aktualisiert.

zur Startseite