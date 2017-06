Frau in Zittau vergewaltigt? Facebookdiskussion: Nach Angaben der Polizei sei noch unklar, ob sich die Tat überhaupt zugetragen hat.

Zittau. Ob es die im sozialen Netzwerk Facebook diskutierte Vergewaltigung am Freitag in Zittau tatsächlich gegeben hat, prüft derzeit die Polizei. „Der in redestehende Sachverhalt ist der Polizei am Sonnabendvormittag bekannt geworden“, teilte Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, auf SZ-Anfrage mit. „Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Verdacht des sexuellen Übergriffs aufgenommen, nachdem eine Frau der Polizei mitgeteilt hatte, offenbar im Schlaf in einem Haus in Zittau von einem ihr bekannten Mann vergewaltigt worden zu sein.“

Die Frau sei 50 Jahre alt, der Mann Deutscher, sagte er auf Nachfrage. Weitere Details wollte er aus zwei Gründen nicht nennen: Zum einen sei noch unklar, ob sich die Tat überhaupt zugetragen hat, so Knaup. Sollte sie aber stattgefunden haben, sei zum Anderen das Opfer zu schützen, zumal die Tat dann nicht im öffentlichen Raum stattgefunden hat. Aus denselben Gründen hatte die Polizei die vermeintliche Vergewaltigung nicht im täglichen Polizeibericht von sich aus gemeldet. (SZ/tm)

