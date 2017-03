Frau in der Straßenbahn bei Unfall verletzt

Symbolbild: Tram der Straßenbahnlinie 2 in Görlitz © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. In Görlitz sind am frühen Donnerstagnachmittag ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 2 zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von sz-online mitteilt, ist ein 84-Jähriger mit seinem Auto auf die Straßenbahn aufgefahren. Durch die Kollision ist eine Frau in der Straßenbahn gestürzt und musste zur Behandlung ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall geschah gegen 14 Uhr an Kreuzung Biesnitzer, Luther- und Fichtestraße in der Görlitzer Südstadt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ein Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH teilte auf Anfrage mit, dass die Straßenbahnlinie 2 nach Störungen seit 14.45 Uhr wieder planmäßig verkehrt. (szo/dab)

zur Startseite