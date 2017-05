Frau im Bus verstorben Die Polizei wurde gegen 9.30 Uhr alarmiert. Einschränkungen im Busverkehr gibt es nicht.

In diesem Bus ist am Donnerstagvormittag eine Frau verstorben. © Maria Fricke

In einem Bus des Stadtverkehrs der Linie B in Richtung Hauptbahnhof ist am Donnerstagvormittag eine Frau verstorben. Das bestätigte Polizeisprecher Andrzej Rydzik auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle alarmiert. Zwei Beamte sind derzeit vor Ort. Zum Alter der Frau gab die Polizei keine Auskunft.

Auch der Rettungsdienst war am Busbahnhof gewesen. Wie eine Zeugin im sozialen Netzwerk Facebook schreibt, sei die Frau zusammengebrochen und reanimiert worden.

Einschränkungen im Busverkehr gebe es aufgrund des Unglücksfalls keine, sagte Henning Schmidt, Fachbereichsleiter Verkehr bei der Regiobus Mittelsachsen GmbH. Es gebe Fahrzeuge in Reserve, die bei Behinderungen wie zum Beispiel auch bei Defekten oder Unfällen eingesetzt werden. (DA/mf)

