Frau hilflos im Treppenhaus Zum fünften Mal innerhalb eines Jahres hat es im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 gebrannt. Diesmal wurde eine Mieterin ernsthaft verletzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dichter Rauch dringt aus dem Keller des Hauses Albert-Schweitzer-Straße 23. Die Feuerwehrleute legen für die Löscharbeiten Atemschutzgeräte an. Hier und im Nachbarhaus ist innerhalb eines Jahres fünfmal Feuer gelegt worden. © Jens Hoyer Dichter Rauch dringt aus dem Keller des Hauses Albert-Schweitzer-Straße 23. Die Feuerwehrleute legen für die Löscharbeiten Atemschutzgeräte an. Hier und im Nachbarhaus ist innerhalb eines Jahres fünfmal Feuer gelegt worden.

Eine Bewohnerin wird von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus ihrer Wohnung geholt. Durchs Treppenhaus kann sie wegen des dichten Rauchs nicht.

Nach einem Brand im Oktober war gerade erst das Treppenhaus vorgerichtet worden. Die Sanierungsarbeiten sind noch nicht beendet, da brennt es schon wieder.

Die Serie bösartiger Brandstiftungen im Haus Albert-Schweitzer-Straße 23 geht weiter. Am Mittwoch gegen 10 Uhr jagten wieder Polizei und Feuerwehr nach Döbeln Nord. Aus dem Keller des Hauses quoll beißender Rauch. Im völlig verqualmten Treppenhaus machten die Feuerwehrleute eine schlimme Entdeckung.

Dort saß eine bewusstlose Frau auf der Treppe. Die 86 Jahre alte Seniorin hatte möglicherweise noch versucht, aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss aus dem Haus zu kommen und dabei Rauchgas eingeatmet. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einige Frauen hatten sich auf die Balkone ihrer Wohnungen geflüchtet. Die Feuerwehr steuerte den Korb der Drehleiter bis auf die Balkone, damit die Bewohnerinnen gefahrlos einsteigen konnten. Die Retter haben bei diesem Haus eine traurige Routine entwickelt. Sie wissen genau, wo sie die Drehleiter aufstellen müssen. Und den Baum, der der Evakuierung im Wege stand, haben sie schon vor Monaten umgesägt. Seit März vorigen Jahres ist es die fünfte Brandstiftung in diesem und im Nachbarhaus. Erst vor einer reichlichen Woche waren zwei Abstreicher auf einem Treppenabsatz in Brand gesteckt worden (DA berichtete). Dieses Feuer ging glimpflich ab. Die anderen richteten hohen Sachschaden an, besonders der Brand im Oktober vorigen Jahres, dessen Folgen noch gar nicht komplett beseitigt waren.

Sie sei jetzt schon zum zweiten Mal mit der Drehleiter gerettet worden, sagte eine ältere Frau, nachdem ihr die Feuerwehrleute am Boden aus dem Korb geholfen hatten. Ihr war es unmöglich, auf anderem Wege ihre Wohnung zu verlassen. „Ich dachte, das riecht aber komisch. Als ich die Tür zum Treppenhaus aufmachte, kam ich schon nicht mehr raus“, erzählte sie. Eine andere Frau brachte ihre Katze in einer Transportbox mit nach unten. Eine blinde Mieterin wurde mit ihrem Hund aus der Wohnung geholt. Insgesamt hat die Feuerwehr vier Personen per Drehleiter gerettet. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Wegen der erwarteten hohen Anzahl Verletzer war der Rettungsdienst mit vier Einsatzwagen und dem Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr rückte mit 21 Leuten und fünf Fahrzeugen aus, sagte Wehrleiter Thomas Harnisch.

Das Feuer sei wieder in einer Kellerbox gelegt worden, sagte Harnisch. Wie der Brandstifter ins verschlossene Haus kommt, war bei den vorigen Feuern immer ein Rätsel. „Als wir ankamen, stand die Tür zum Haus offen“, sagte Thomas Harnisch. Ein Kellerfenster ohne Vergitterung war kaputt. Möglicherweise sei der Brand auch von außen gelegt worden, so Harnisch.

Mit schwerem Atemschutz gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen im Keller vor. Zeitgleich stellten sie ein Gebläse vor die geöffnete Eingangstür, das den Rauch in dichten Schwaden durch das oberste Fenster des Treppenhauses blies. Auch das Nachbarhaus, das mit der Nr. 23 durch eine Tür im Keller verbunden ist, hatte Rauch abbekommen. Die Feuerwehr lüftete auch dieses Treppenhaus durch.

Die Mieter haben die Nase gestrichen voll. „Kaum sind die im Haus fast fertig, geht es wieder los“, sagte eine Bewohnerin. Nach dem Brand im Oktober, der die eine Seite des Kellers komplett zerstörte und das Treppenhaus und teilweise die Wohnungen verrußte, sind die Instandsetzungsarbeiten noch gar nicht beendet. Weil die Handwerker noch ein und aus gehen, hatten die Kellertüren offengestanden, erzählte ein Mieter. Jetzt wird Pro Leipzig als Vermieter noch einmal von vorn beginnen müssen. Im Oktober hatten die Mieter einige Wochen in Ausweichquartieren zubringen müssen. Diesmal ist es nicht so schlimm – sie konnten nach Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen. Die Polizei fragt: Wer hat Personen im Bereich des Tatortes gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen können mit der Polizei unter Telefon 0371 3873445 Kontakt aufnehmen.

