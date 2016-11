Frau fährt ungebremst in Tankstelle

Die Autofahrerin prallte ungebremst durch die Tankstellen-Tür. © dpa

Eine 51-Jährige ist am Sonntag mit ihrem Auto in eine Tankstelle im Münsterland gefahren. Laut Polizei ist die Frau ganz normal auf das Tankstellengelände eingebogen. Ihr Wagen wurde jedoch nicht langsamer und prallte schließlich ungebremst durch die Eingangstür in den Verkaufsraum. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, der Tankwart kam mit dem Schrecken davon. In ihrer ersten Aussage sagte die Frau den Polizisten, ihr Auto habe sich nicht bremsen lassen. Sie habe eigentlich nur schnell Zigaretten kaufen wollen. (dpa)

