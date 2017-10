Frau erwischt Einbrecher im Haus

Frau erwischt Einbrecher im eigenen Haus Kleindittmannsdorf. Ein Einbrecher hat sich am Donnerstag kurz nach 11 Uhr im Lichtenberger Ortsteil in Kleindittmannsdorf Zutritt zu einem Wohnhaus an der Dorfstraße verschafft. Die 64-jährige Eigentümerin überraschte den Mann im Treppenhaus. Der Fremde erzählte, dass er eine Baumaschine liefern wolle und nun die richtige Anschrift suche. Die Frau setzte den Mann vor die Tür und stellte danach fest, dass mehrere Schlüssel fehlten. Offenbar hatte der Einbrecher diese gestohlen. Die Kripo sucht Zeugen, denen Ähnliches passiert ist oder die den unbekannten Mann kennen. Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt, von schlanker Statur und etwa 185 cm groß. Er war dunkel gekleidet, hatte kurzes, stoppeliges, dunkelbraunes Haar und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz telefonisch unter der Rufnummer 03578 3520 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zwei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn Bautzen. Große Auswirkungen hatte am Donnerstagnachmittag ein Unfall auf der A4 im Bereich der Anschlussstelle Bautzen-West. Der 39-jährige Fahrer eines VW war gegen 14.10 Uhr auf dem Weg in Richtung Görlitz offenbar einen kurzen Moment unaufmerksam gewesen und auf den vor ihm fahrenden Toyota eines 59-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision blieb der Golf auf der linken Fahrspur stehen, während der Toyota gegen die Leitplanken prallte, bevor er zum Stehen kam. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer des Toyota und seine 60 Jahre alte Beifahrerin leicht. Es bildete sich Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Bergungsunternehmen schleppten die beiden Pkw ab und reinigten die Fahrbahn. Gegen 16 Uhr waren alle Hindernisse beseitigt. Der Schaden betrug rund 16600 Euro.

Mann mit Elektroschocker angegriffen und E-Bike gestohlen Kamenz. Die Kripo sucht Zeugen zu einem schweren Raub, der sich am frühen Donnerstag gegen 6.15 Uhr in Kamenz vor einem Wohnhaus an der Nordstraße zugetragen hat. Als ein 29-Jähriger mit einem Mountainbike der Marke Haibike das Gebäude verließ, wurde er von einem maskierten Mann mit einem Elektroschocker bedroht. Der Geschädigte sprang ins Haus zurück und verschloss die Tür. Der unbekannte Tatverdächtige griff das E-Bike und flüchtete. Er war etwa 1,70 Meter groß, kräftig gebaut und dunkel gekleidet. Zum Tatzeitpunkt hatte er ein dunkles Tuch vor Mund und Nase gebunden. Das geraubte Bike vom Typ Sduro All-MTN mit einem Yamaha Motor und der Rahmennummer AV17104269 war nach Angaben des Eigentümers rund 3000 Euro wert. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Tat beobachtet oder den Täter möglicherweise im Kamenzer Stadtgebiet mit dem schwarz-gelben Mountainbike gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz unter der Telefonnummer 03578 3520 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Durch geplatzten Reifen auf der A4 fünf Autos beschädigt Bautzen/Weißenberg. Am Donnerstag fuhr ein 45-Jähriger gegen 20.10 Uhr mit einem Sattelzug auf der A4 in Richtung Görlitz. Zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg platzte am Laster ein Reifen und verteilte sich auf der rechten Fahrspur. In der Dunkelheit und dem dichten Verkehr sahen fünf Autofahrer die Hindernisse offenbar zu spät und überfuhren die Reifen. Dadurch entstand an einem BMW, einem Fiat, einem Mazda und zwei VW Schaden in Höhe von insgesamt rund 15000 Euro. Eine Streife der Autobahnpolizei nahm die Unfälle auf und räumte die Reifenteile weg. Eine gute Stunde später war die Fahrbahn wieder frei.