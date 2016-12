Frau ertränkt sich in der Elbe Der Fährmann entdeckte den leblosen Körper im Wasser. Die Polizei hält den Suizid der älteren Dame für sehr wahrscheinlich.

Der Fähranleger Postelwitz. Hier wollte die Frau nach Krippen übersetzen – erzählte sie dem Fährmann. © Marko Förster

Eine tragische Entscheidung hat am vierten Advent eine ältere Frau aus Krippen getroffen. Die Frau sprach am Fähranleger in Bad Schandau mit dem Fährmann und deutete Selbstmord an. Der Mann wollte sie auf der Fähre wieder mit zurück nach Krippen nehmen. Sie lehnte ab, wollte lieber laufen und von Postelwitz nach Krippen übersetzen. Später entdeckte der Fährmann ihren leblosen Körper in der Elbe. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an, die Beamten halten den Suizid der Frau für sehr wahrscheinlich. Fremdeinwirkung sei nahezu ausgeschlossen, so die Polizei. (SZ)

