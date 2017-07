Frau entgeht knapp Vergewaltigung Eine 20-Jährige wurde am Grube-Stadion in Riesa überfallen – wehrte sich aber erfolgreich. Die Polizei schnappt einen Verdächtigen.

Auf diesem kleinen Weg hinter dem Grube-Stadion wurde eine Frau überfallen und fast vergewaltigt. © Sebastian Schultz

Mitten in Riesa hat sich eine versuchte Vergewaltigung ereignet. Eine 20-jährige Frau war in der Nacht zu Donnerstag an der Riesaer Kolonie unterwegs. Dort verfolgte sie gegen 0.20 Uhr ein Mann. In Höhe der Rudolf-Breitscheid-Straße – unweit des Grube-Stadions – umklammerte sie der Mann von hinten. Mit Gewalt brachte er die Frau zu Boden und zerrte sie hinter ein Gebäude. Dort versuchte er offenbar, sich an der 20-Jährigen zu vergehen. Allerdings wehrte sich das Opfer heftig und schrie, sodass Passanten auf das nächtliche Geschehen aufmerksam wurden. Daraufhin ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete.

Die Polizei startete sofort eine Fahndung. Dabei stießen sie in einer Gartensparte in der Nähe auf einen 30-jährigen Riesaer, auf den die Beschreibung passte. Weitere Ermittlungen konnten den Tatverdacht erhärten.

Laut Polizei ist der Deutsche bereits durch andere Delikte polizeibekannt – vor allem durch Diebstähle. Er wurde noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Damit könnte er nun bis zu sechs Monate hinter Gitter sitzen. Bis dahin sollte die Anklage erhoben worden sein. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Die Frau blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. (SZ)

