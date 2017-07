Frau Campbells Chaos-Auftritt Das Ex-Supermodel erhält im Januar 2015 beim Semperopernball den St.-Georgs-Orden. Was hinter den Kulissen in Dresden passiert, ahnen die Gäste nicht.

Fast 20 Minuten soll Naomi Campbell auf dem Semperopernball gewesen sein, bevor sie ohne Geld wieder in ihren Jet gestiegen ist. © Ronald Bonss

Mit Pünktlichkeit soll es Naomi Campbell nicht so haben. Das dürfte Semperopernball-Chef Hans-Joachim Frey gewusst haben, als er das ehemalige Supermodel nach Dresden holen wollte. Doch wenn es an jenem Ballabend vor zwei Jahren nur um Unpünktlichkeit gegangen wäre, würden sich Frey und Campbells Agent heute vermutlich nicht vor Gericht streiten. Das Model hinterließ eine Spur der Verwüstung in den Plänen der Planer.

Als der Ball mit einer großen Gala eröffnet wird, schreiten Model-Kollegin Nadja Auermann, Fußballstar Stefan Effenberg und Schauspielerin Sophia Thomalla über den roten Teppich. Nur eine fehlt: Naomi Campbell. Bis zuletzt weiß Ball-Projektleiterin Trixi Steiner nicht, ob die Britin überhaupt auftauchen wird, sagt sie am Donnerstag vor dem Landgericht. Model-Agent Heiko Günther habe die Dresdner im Unklaren gelassen.

Wahrscheinlich wird Steiner nicht gewusst haben, ob sie sich freuen soll, als sie kurz nach 21 Uhr erfährt, dass das Model mit ihrem Privatjet in Klotzsche gelandet ist. „Wir haben ihr gesagt, sie solle sofort zur Semperoper fahren“, so die Planerin. Doch Campbell lehnt ab. Sie habe erst ins Hotel fahren und sich schick machen wollen. Ein weiteres Problem: Campbells Agent ist nicht mit nach Dresden gekommen. Das Model und ihre Entourage müssen sich mehr oder weniger selbst zurechtfinden.

Eine Stunde verbringt sie in ihrem Zimmer im Taschenbergpalais, kümmert sich vermutlich um Frisur, Kleid und Make-up. Steiner wird immer nervöser – in 20 Minuten soll der Schönheit der St.-Georgs-Orden verliehen werden. „Ich hab‘ den Leuten vor Ort nur gesagt: Klopft an ihre Tür und sagt ihr, entweder sie kommt jetzt raus oder sie bekommt keinen Preis.“ Die Drohung scheint zu fruchten: Campbell verlässt ihr Zimmer.

„Über Funk habe ich gehört, dass sie die Oper betreten habe“, sagt Steiner. „Ein paar Sekunden später hieß es plötzlich, sie sei wieder raus.“ Offenbar irrt das Model hilflos umher. Weil der Haupteingang verschlossen ist, versucht sie, über eine Seitentür in das Opernhaus zu gelangen. „Sie ist wohl im Cateringbereich gelandet und hat gleich wieder kehrt gemacht.“

In der Oper bereiten sich die Ballgäste innerlich schon auf den Stargast vor. Hinter den Kulissen kommt nicht nur Trixi Steiner ins Schwitzen. Auch Laudatorin Patricia Riekel dürfte alles andere als gelassen sein. Die damalige Bunte-Chefredakteurin ist gebeten worden, sowohl eine Doppel-Lobrede für Campbell und Auermann vorzubereiten als auch eine nur für Auermann, falls ihre Kollegin nicht auftaucht. Riekel stellt sich zunächst auf die kürzere Variante ein, schaltet dann auf die umfangreichere Laudatio um, als Campbell in Dresden landet. Dass sie wieder verschwunden ist, erfährt sie nicht. „Ich habe in diesem Moment einfach gepokert, dass sie kommt“, sagt Steiner.

Drei Minuten später passiert das Wunder: Naomi Campbell steht hinter der Bühne. Von der Projektleiterin erhält sie die Instruktionen: Preis entgegennehmen, bedanken, in die erste Reihe setzen und zum Fototermin mit den anderen Preisträgern gehen. Zumindest die erste Aufgabe erfüllt sie. „Sie hat den Orden genommen, ist an mir vorbeigerannt und hat die Oper verlassen“, so Steiner. Fast 20 Minuten soll sie auf dem Ball gewesen sein, bevor sie ohne Geld wieder in ihren Jet gestiegen ist. Insgesamt 47 000 Euro hat der Semperopernballverein dem Agenten für einen mindestens vierstündigen Auftritt des Models angeboten. Das Geld sei bar in einem Safe des Taschenbergpalais eingeschlossen gewesen.

Nach dem kurzen Auftritt wollte Hans-Joachim Frey auch die Summe kürzen – auf 25 000 Euro. Das sah der Agent nicht ein und fordert nun sogar 55 000 Euro. Von Gage für das Model könne aber keine Rede sein, stellen seine Anwälte klar. Es gehe um eine Aufwandsentschädigung für den Manager, mit dem unter anderem das Flugzeug bezahlt werden soll. An Campbell gehe kein Cent.

Üblich seien Gagen beim Ball nicht, so Frey. „98 Prozent der Preisträger kommen, weil sie den Ball schätzen und nehmen kein Geld.“ Einige Stars seien aber nur mit Gagen zu bekommen. Auch Roger Moore habe 2012 Geld erhalten. Frey und sein Anwalt bezweifeln jedoch, dass ein Vertrag mit Campbells Agenten zustande gekommen ist. Einerseits habe es keine Reaktion auf die Anfrage gegeben. Das Model tauchte aus heiterem Himmel auf. „Und Frau Campbell hat in keinster Weise das erfüllt, was wir wollten. Wir haben das Gefühl, sie hat sich mit dem Orden im Wert von 7 000 Euro persönlich bereichert.“

Richter Fred Prade kann am Donnerstag sogar etwas Verständnis für das Model aufbringen. Der Agent habe alle im Ungewissen gelassen und Frau Campbell im Regen stehen lassen. „Da kann man ihr keinen persönlichen Vorwurf machen, wie sie sich verhalten hat.“ Er regt einen Vergleich an: Der Semperopernballverein zahlt 20 000 Euro an den Agenten. Der Verein hat bereits zugestimmt. Der Ruf des Balls soll nicht beschädigt werden, so die Begründung.

Die Anwälte des Agenten haben sich noch nicht festgelegt. Sie haben bis zum 3. August Zeit, sich zu äußern. Falls es keine Einigung gibt, spricht das Gericht am 18. August ein Urteil in dem Zivilprozess.

