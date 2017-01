Frau beleidigt Polizisten in Weißwasser Eine Weißwasseranerin hat zur Vulgärsprache gegriffen – und musste sich daher vor Gericht verantworten. Dort ist die Frau keine Unbekannte.

Die Angeklagte musste sich vor dem Amtsgericht in Weißwasser verantworten. © André Schulze

Melanie T.* aus Weißwasser hat am 12. Juni 2016, 12 Uhr, von der Terrasse der Gaststätte Habermann am Braunsteichweg herab vorbeifahrende Polizeibeamte mit einer Vokabel bezeichnet, die zur Vulgärsprache zählt. Wegen Beleidigung in zwei Fällen saß die 38-Jährige deshalb nun vor dem Amtsgericht.

Bei ihr liegen schon 21 Eintragungen im Bundeszentralregister vor. Nun zeigte sie sich reuevoll, geständig und entschuldigte sich bei den beiden Polizisten. Diese nahmen die Entschuldigung auch an. Einer sagte, wenn sie ihr Alkoholproblem in den Griff bekomme, werde sie auch nicht mehr ihr Geld bei der Staatskasse abliefern müssen und nichts mehr mit der Polizei zu tun haben. Amtsrichter Ralph Rehm stimmte der Aussage zu. „Sie müssen an Ihrem Alkoholproblem arbeiten“, sprach er zur Angeklagten.

Die 38-Jährige ist langjährige Alkoholikerin gewesen, hat bereits eine Langzeittherapie hinter sich und inzwischen eine weitere mithilfe der Suchtberatung beantragt. Ursache des unkontrollierten Rufes am Braunsteichweg war ebenfalls der Alkohol. Die Polizei ließ wissen, dass es sich wohl um einen persönlichen Racheakt gehandelt haben könnte.

Tags zuvor war Melanie T. durch einen Rückfall derart betrunken, dass ihr nach Eintreffen der Polizei das Sorgerecht für ihren Sohn sofort entzogen wurde. Zur Tatzeit bei Habermanns war die Angeklagte auch schon wieder betrunken: Drei große Bier und etliche Pfeffis sorgten für Lockerheit von den Lippen. Der Streifenwagen musste verkehrsbedingt halten, es war ein heißer Tag, die Seitenscheiben heruntergekurbelt. Dann wurde völlig unvermittelt und überraschend gerufen.

Doch was soll nun mit Melanie T. werden? Sie ist 21 mal vorbestraft, auch einschlägig. Hinzu kommen Notrufmissbrauch, Vollrausch und Betrug. Inzwischen bewegt sich die Angeklagte wieder in normaleren Lebensbereichen, auch bezüglich ihres Sohnes. Ihr Freund hilft ihr dabei, aber der hat ab und an auch immer wieder Durst. Amtsrichter Ralph Rehm beließ es schließlich bei einer Geldstrafe im untersten Bereich von 25 Tagessätzen zu zwölf Euro. Mit der Hoffnung, dass er Melanie T. zumindest im Amtsgericht nie wieder sieht. Das Urteil ist rechtskräftig.

*Name geändert

