Frau beim Ausparken eingeklemmt Als eine junge Frau ihren Wagen ausparken wollte, übersah sie eine Frau, die gerade hinter ihrem Auto entlanglief. Die 32-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist eine 32 Jahre alte Frau am Dienstagmorgen zwischen zwei Autos eingeklemmt worden. Eine 26-Jährige wollte ihr Auto auf einem Parkplatz in der Straße Kastanienhöhe rückwärts ausparken, übersah dabei allerdings die Frau, die gerade hinter ihrem Auto stand – und stieß dann auch noch an das Auto der Geschädigten.

Die Frau wurde laut Polizei zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. (DA)

