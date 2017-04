Frau bei Verkehrsunfall verletzt Bei einem Auffahrunfall in Weißwasser ist eine 64-Jährige verletzt worden.

Symbolfoto

Weißwasser. Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen auf der Muskauer Straße in Weißwasser eine Frau verletzt worden. Am Ortseingang war ein VW Golf auf das Heck eines vor ihm bremsenden VW Golfs aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 64-Jährige Autofahrerin verletzt. Die 52 Jahre alte Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 7 000 Euro geschätzt. (SZ)

