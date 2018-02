Frau bei Unfall verletzt

Unter Drogeneinfluss gefahren Uhyst/Salzenforst. Gleich zwei Drogenfahrten hat eine Streife am Montag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Salzenforst und Uhyst beendet. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer war den Beamten bei einer Kontrolle am Vormittag aufgefallen. Später am Mittag geriet ein 33 Jahre alter Fahrer ins Visier. Tests zeigten bei beiden Männern den Konsum von Amphetaminen an. Die Polizisten veranlassten Blutentnahmen und untersagten den Betroffenen die Weiterfahrt. Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln drohen den beiden Fahrern mindestens ein Monat Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 500 Euro.

Metallrohr verloren Radeberg. Ein Eisenrohr ist am Montagnachmittag in Radeberg von einem Lkw gefallen und hat dabei nur knapp Fußgänger verfehlt, die an der Badstraße unterwegs waren. Eine 38-jährige Frau und ihre Kinder wichen dem 70 cm langen Gegenstand geistesgegenwärtig aus. Der Fahrer des Lkw schien den Vorfall nicht bemerkt zu haben, er fuhr weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Ohne Führerschein unterwegs Pulsnitz. Berauscht war ein 32-Jähriger am frühen Dienstagmorgen mit dem Auto in Pulsnitz unterwegs. Der 32-Jährige stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Werkzeug gestohlen Leppersdorf/Hermsdorf. Diebe sind in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh gewaltsam in zwei Baucontainer im Rödertal eingedrungen. So entwendeten sie aus einer Box an der Dresdener Straße in Leppersdorf Notstromaggregate, Kettensägen, Schlagschrauber sowie weitere Baugeräte im Wert von etwa 10 000 Euro. Der Sachschaden schlug mit rund 2 000 Euro zu Buche. Verdichtungsgeräte und ein Schweißgerät im Wert von rund 4 500 Euro verschwanden aus einem Baucontainer an der Dresdener Straße in Hermsdorf. Dazu kam Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. In beiden Fällen sicherte die Polizei Spuren.

Überholverbot missachtet Pulsnitz. Die Verkehrspolizei hat am Montagnachmittag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Hermsdorf insbesondere Lkw-Fahrer kontrolliert. Dabei ertappten die Beamten sieben Fahrer, die das Überholverbot missachtet hatten. Drei Mal stellten sie zudem einen zu geringen Abstand zum Vorausfahrenden fest. Außerdem gab es in zwei Fällen Beanstandungen bei der Höhe der Ladung und einen Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten.