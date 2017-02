Frau bei Unfall schwer verletzt Wegen des Einsatzes der Rettungskräfte war die Straße gesperrt.

Eine 35-jährige Frau ist am Sonnabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der schwere Verkehrsunfall hatte sich kurz vor 8 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Greifendorf und Reichenbach ereignet. Die Fahrerin eines Pkw Ford kam ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich in der Folge, teilte die Polizei mit. Die Frau musste durch Kameraden aus der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden.

Wegen des Einsatzes der Rettungskräfte war die Straße gesperrt. Laut Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5 000 Euro. (DA)

