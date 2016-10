Frau bei Unfall schwer verletzt Auf der B 6 kam eine 26-jährige Fahrerin von der Straße ab. Sie fuhr gegen eine Leitplanke und prallte anschließend gegen einen Baum.

Mittwochnacht ist die Fahrerin (26) eines Smart bei einem Unfall auf der B 6 in Höhe Bergstraße schwer verletzt worden.

Die 26-Jährige war aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen eine Leitplanke sowie einen Baum geprallt. In der Folge überschlug sich der Wagen und landete in einem Graben. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10 000 Euro. (szo)

