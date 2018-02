Frau bei Pkw-Kollision verletzt In Neustadt fährt ein Mercedes auf der falschen Spur und kracht in einen entgegenkommenden Renault.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dieser Mercedes fuhr auf einer Spur des Gegenverkehrs und verursachte den Unfall. © Rocci Klein Dieser Mercedes fuhr auf einer Spur des Gegenverkehrs und verursachte den Unfall.

Die Fahrerin des Renault wurde bei dem Aufprall verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Feuerwehr Neustadt war mit zwölf Kameraden vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte ausgelaufene Flüssigkeiten.

Neustadt. Ein ungewöhnlicher Unfall ereignet sich am Dienstagmorgen in Neustadt. Gegen 8:30 Uhr kam es in Neustadt/Sachsen auf der Wilhelm-Kaulisch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Mercedes auf der Abbiegespur der Wilhelm-Kaulisch-Straße in verkehrter Fahrtrichtung gefahren und stieß mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Die Frau, die mit ihrem Renault in die Hospitalstraße abbiegen wollte, wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher im Mercedes blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt war mit zwölf Kameraden vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte ausgelaufene Flüssigkeiten. Die Wilhelm-Kaulisch-Straße war für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, warum der Mercedesfahrer auf der falschen Spur unterwegs war.

