Frau außer Lebensgefahr Am Mittwoch stürzte eine junge Asylbewerberin in Kamenz aus einem Fenster. Jetzt ist sie aus der Bewusstlosigkeit erwacht.

Das Flüchtlingsheim an der Kamenzer Macherstraße. Hier ereignete sich der Unfall. © Wolfgang Wittchen

Die am Mittwochnachmittag aus einem Fenster des Asylbewerberheimes in der Macherstraße gestürzte 20-Jährige schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Syrerin ist im Krankenhaus aus der Bewusstlosigkeit erwacht und ansprechbar.

Erste Befragungen haben zur Unfallursache nichts Neues ergeben. Die Mutter eines erst wenige Monate alten Babys kann sich nicht erinnern, wie es zum Sturz aus dem zweiten Obergeschoss des Kamenzer Asylbewerberheimes gekommen ist. Die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unglück dauern an. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob dem Geschehen eine Straftat, ein Unglück oder eine suizidale Handlung zugrunde liegt. Spuren oder Hinweise, die auf eine Beteiligung Dritter hindeuten, waren bislang nicht zu entdecken, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die schwer verletzte Frau wird in einer Spezialklinik versorgt. (szo)

zur Startseite