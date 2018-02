Frau aus Wesenitz gerettet Bei eisigen Temperaturen konnte sich eine 48-Jährige in Pirna nicht selbst aus dem Fluss befreien und rief um Hilfe.

© Symbolbild: Klaus-Dieter Brühl

Pirna. Eine 48-Jährige wurde von der Polizei in der Nacht zu Sonntag aus dem Fluss Wesenitz befreit. Die Hilflose stand auf der Rückseite einer Gartensparte in Copitz am Steilufer im Wasser und konnte sich gerade noch festhalten. Aufmerksam wurde ein Anwohner, der die Hilferufe gegen 4.30 Uhr nachts vernahm.

Polizeibericht vom Montag zurück 1 von 3 weiter Einbruch in Gartenlauben Reinhardtsdorf-Schöna. Unbekannte haben Ende der vergangenen Woche mehrere Lauben in einer Gartenanlage am Marktweg in Schöna aufgebrochen. Dazu hatten sie Fenster und Türen aufgehebelt. Aus einem der Gartenhäuser stahlen sie mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 300 Euro. Detaillierte Schadenangaben zu den weiteren betroffenen Lauben liegen noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass sich der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro summieren wird. Weggerollt Sebnitz. Samstagnachmittag stellte der Fahrer (27) eines Audi A4 sein Fahrzeuge auf der Bachstraße ab, ohne den Wagen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Der Audi setzte sich daraufhin in Bewegung und rollte gegen einen Skoda Octavia auf der Langen Straße. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Frau aus Wesenitz gerettet Pirna. Eine 48-Jährige wurde von der Polizei in der Nacht zu Sonntag aus dem Fluss Wesenitz befreit. Die Hilflose stand auf der Rückseite einer Gartensparte in Copitz am Steilufer im Wasser und konnte sich gerade noch festhalten. Aufmerksam wurde ein Anwohner, der die Hilferufe gegen 4.30 Uhr nachts vernahm. Die Polizisten kletterten über einen Zaun und konnten die Frau erreichen. Mit einer Leiter konnten sie die Frau wieder an Land bringen. Sie war unterkühlt und konnte sich kaum noch bewegen. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie sie in ihre missliche Lage geriet, konnten die Beamten vor Ort nicht ermitteln.

Die Polizisten kletterten über einen Zaun und konnten die Frau erreichen. Mit einer Leiter konnten sie die Frau wieder an Land bringen. Sie war unterkühlt und konnte sich kaum noch bewegen. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie sie in ihre missliche Lage geriet, konnten die Beamten vor Ort nicht ermitteln. (szo)

zur Startseite