Frau aus Pirna vermisst Die 63-Jährige wurde zuletzt am Bahnhof Königstein gesehen. Seit Donnerstag ist sie spurlos verschwunden.

Die vermisste Regina Born.

Die Dresdner Polizei sucht nach der vermissten Regina Born (63) aus Pirna. Die Frau wurde letztmalig am vergangenen Donnerstagnachmittag auf dem Bahnhof in Königstein gesehen. Derzeit ist unbekannt, ob sie in eine Bahn stieg. Mögliche Anlaufpunkte wurden von den Beamten zwischenzeitlich geprüft. Dabei kam auch ein Spürhund zum Einsatz. Bislang konnte die 63-Jährige nicht ausfindig gemacht werden.

Das scheinbare Alter der Gesuchten liegt zwischen 55 und 60 Jahren. Sie ist 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Wer hat die Vermisste seit dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? (szo)

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

zur Startseite