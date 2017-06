Frau auf der A 14 bedroht Kurz vor Nossen richtet der Insasse eines Golfs eine Spielzeugpistole auf die Fahrerin eines anderen Autos. In der Nähe von Leipzig kann die Polizei den Täter stellen.

Angst auf der A 14: Eine 29-Jährige ist am Sonntagnachmittag gegen 14.05 Uhr an der Anschlussstelle Nossen-Nord in Richtung Leipzig von einem Pkw Golf bedrängt worden. In dem Fahrzeug saßen nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Leipzig drei Männer. Einer davon habe einen pistolenähnlichen Gegenstand in Richtung der Frau gehalten. Die Fahrerin setzte daraufhin einen Notruf bei der Polizeidirektion (PD) Leipzig ab. Diese informierte am Montag über den Vorfall.

Infolge des Notrufes der Frau leitete die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Golf ein. Den Beamten war es gelungen, den Aufenthaltsort des Fahrzeuges festzustellen und dieses in Höhe Dreieck Parthenaue zu stoppen. „Im Fahrzeug befanden sich ein 30-jähriger türkischer, ein 34-jähriger griechischer Staatsbürger und ein 31- jähriger Deutscher“, informierte der Sprecher der Polizei. Die Fahrerin meinte, der 30-jährige Türke habe mit dem Gegenstand auf sie gezielt. Die Beamten durchsuchten den Golf und fanden in dessen Handschuhfach eine Spielzeugwaffe sowie ein Küchenmesser. Die Polizei überprüfte die Personalien der drei Insassen des Golf und entließ sie daraufhin. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. (SZ)

