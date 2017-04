Franzosen sagen ab Trotzdem geht ein starkes Feld an den Start beim Schwerter-Turnier der Gewichtheber.

Einen kleinen Schatten und bislang unbeantwortete Fragen wirft die kurzfristige Absage der französischen Starter beim Pokal der Blauen Schwerter der Gewichtheber in Meißen im Vorfeld. Doch die Organisatoren haben zum Glück schnell hochklassigen „Ersatz“ im Starterfeld gefunden. © DA-Archiv/Hübschmann

Die Meißner Gewichtheber-Welt steht Kopf! Innerhalb von nur einer Woche gehen in der Domstadt die beiden Highlights des Jahres über die Heberbühne. Zunächst geht es am Sonnabend in der heimischen Gewichtheberhalle für den AC Meißen um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Beim Finalkampf treffen die Meißner dabei auf die Sieger der beiden anderen Staffeln in Liga Zwei: den SV 90 Gräfenroda und den TSV Heinsheim. Die Chance zum Wiederaufstieg ist groß – die ersten Beiden des Turniers heben nächste Saison in der 1. Liga.

Doch natürlich richten sich die Blicke bereits auf den 6. Mai. Dann erlebt das Turnier um den Pokal der Blauen Schwerter seine 28. Auflage. „Das Starterfeld ist nun komplett, wobei erfahrungsgemäß kleinere Änderungen bis zum Wettkampfbeginn stets möglich sind“, sagt Turniersprecher Michael Hennig. Einen kleinen Dämpfer erhielten die Veranstalter diesbezüglich erst in diesen Tagen. Das französische Team habe „kurzfristig ohne Angabe von Gründen abgesagt“, so Hennig. Damit gibt es auch kein Wiedersehen mit dem Pokalverteidiger. Denn trotz intensiver Bemühungen der Organisatoren um den Europameister Bernardin Kingue-Matam musste auch der letztlich passen, da er vom französischen Verband keine Starterlaubnis erhalten habe. Über Gründe für den Rückzug der Franzosen wolle man nicht spekulieren, so Michael Hennig. Auch im Bundesverband Deutscher Gewichtheber habe man keine konkreten Informationen dazu. Allerdings hatte der französische Gewichtheberverband trotz erfolgreichem Abschneiden bei der jüngsten EM in Split umfassende personelle und strukturelle Veränderungen angekündigt.

Zum Glück haben die Veranstalter des Schwerter-Pokals schnell „Ersatz“ gefunden. So werden am 6. Mai die frischgebackene Europameisterin Joanna Lochowska aus Polen, Pokalsiegerin bei den Damen von 2015, und Mirco Scarantino, der italienische Europameister von 2016 und 2017, in die Bresche springen. Zudem kommen weitere aktuelle Medaillengewinner und Platzierte der zurückliegenden EM in Split in den Meißner „Wellblechdom“: Rebeka Koha (Lettland), Atenery Hernandez (Spanien) – beide Vizeeuropameisterinnen 2017 – sowie der Überraschungsdritte Robert Joachim aus Berlin. Auch der deutsche Käptn Jürgen Spieß, EM-Fünfter und gerade mit seinem AV 03 Speyer zum deutscher Mannschaftsmeister gekürt, hat nachgemeldet. Zudem wird eine kleine finnische Delegation mit der EM-Zehnten Saara Leskinen verpflichtet. „Damit gibt es einen Teilnahmerekord von zehn Nationen seit Neubeginn 2012“, so Michael Hennig.

Am Dienstag wurden die beiden Wettkampfgruppen zusammengesetzt. Den Ausschlag dafür gaben das derzeit bekannte Leistungsvermögen der Sportler und der Wunsch, die Nachmittags- und die Abendgruppe jeweils ausgewogen zu besetzen, um eine spannende Wettkampfgestaltung zu ermöglichen. Für Hagen Janta, derzeit bester Nachwuchsheber des AC Meißen, steht demzufolge der Auftritt bereits ab 13 Uhr auf dem Programm. Sein Vereinskollege Nico Fritsch hebt in der zweiten Gruppe ab 18 Uhr, wo sich neben den Favoriten auch Deutschlands Gewichtheberhoffnung Max Lang, im letzten Jahr Zweiter, vorstellen wird.

Tickets für das Turnier am 6. Mai gibt es noch. „Interessenten werden jedoch gebeten, sich nicht auf die Tageskasse zu verlassen sondern möglichst den Vorverkauf zu nutzen“, so Michael Hennig.

