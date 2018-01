Franzose gewinnt den Lange-Nachwuchswettbewerb Der junge Mann gewinnt 10 000 Euro. Auf den zweiten Platz kam ein Lehrling aus Glashütte.

Der Franzose Timothé Raguin hat den diesjährigen Lange-Wettbewerb der Nachwuchsuhrmacher gewonnen.

Mit diesem Uhrwerk trat Timothé Raguin an.

Glashütte. Der Sieger des Lehrlingswettbewerbes des Luxusuhrenherstellers Lange steht fest. Gewonnen hat der Franzose Timothé Raguin.

Seine Uhrwerkskonstruktion gehört zu den Besten in der Geschichte dieses internationalen Wettbewerbs für Nachwuchsuhrmacher. Zu diesem Ergebnis kam die Jury des F. A. Lange Watchmaking Excellence Award nach der Begutachtung aller eingereichten Arbeiten. Deren Mitglieder kamen Ende November zusammen, um die eingereichten Arbeiten zu bewerten. Diese wurden von acht Nachwuchsuhrmachern aus den USA, Dänemark, Schweden, Finnland, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden abgegeben. Die jungen Leute hatten nach einer Projektwoche bei Lange sechs Monate Zeit für die Konstruktion und den Bau ihrer Uhr.

Zur Jury gehörten neben Lange-Entwicklungschef Anthony de Haas auch die Journalisten Gisbert Brunner und Peter Braun sowie der Direktor des Mathematisch-Physikalischen Salons in Dresden, Peter Plaßmeyer. Am Ende waren sich die Experten einig. Ihre Entscheidung fiel einstimmig: Mit einem perfekt ausgeführten Regulator, der zusätzlich mit springender Sekunde und 24-Stunden-Anzeige ausgestattet ist, erfüllte der Franzose Timothé Raguin die Wettbewerbskriterien Originalität der Idee, technische Funktionalität, handwerkliche Qualität und ästhetische Umsetzung. Nach Ansicht der Jury liege die Arbeit des Franzosen, der am Lycée Polyvalent Edgar Faure in Morteau unterrichtet wird, in technischer und handwerklicher Hinsicht weit über dem Durchschnitt, fasst Unternehmenssprecher Arnd Einhorn deren Einschätzung zusammen.

Die Idee und Umsetzung der springenden Sekunde mit eigener Hemmung und Tag- und Nachtanzeige habe die Jury voll und ganz überzeugt. Die Werkkonstruktion und -ausführung seien funktional und ausgewogen. Das Design sowie die Anordnung der Anzeigen und Kloben seien in sich stimmig und durchdacht. Man erkenne in dieser Leistung die traditionelle französische Uhrmacherei, die hier auf zeitgemäße Weise interpretiert wurde.

Den Lohn für seine Mühe gab es in dieser Woche in Genf. Hier nimmt der Luxusuhrenhersteller am Genfer Uhrensalon, der Salon International de la Haute Horlogerie (kurz SIHH) teil, um seine Neuheiten für 2018 vorzustellen. Am Rande dieser Messe erhielt der junge Mann den mit 10 000 Euro dotierten ersten Preis im Rahmen einer internationalen Presseveranstaltung. Die Jury vergab in diesem Jahr wieder einen zweiten und dritten Preis. Veit Rothaupt vom Beruflichen Schulzentrum Glashütte, der Platz zwei holte, baute ein Uhrwerk mit einem rotierenden Zeigerwerk und vertikal stehenden Anzeigen sowie einer Tag- und Nacht-Anzeige. Der Finne Vesa Kulkki von The Finnish School of Watchmaking in Espoo überzeugte mit einer Uhr mit Cockpit-Anzeigen der Formel 1 und rotierenden Zifferblättern im Roadster-Design.

Am Rande der Preisverleihung kündigte Lange-Geschäftsführer Wilhelm Schmid an, dass der Wettbewerb umbenannt wird. Zu Ehren des vor einem Jahr verstorbenen Firmengründers Walter Lange, dem der uhrmacherische Nachwuchs ein besonderes Anliegen war, wird dieser von nun an unter dem Namen „Walter Lange Watchmaking Excellence Award“ fortgeführt. Schmid dazu: „Mit unserem Wettbewerb wollen wir auch weiterhin dazu beitragen, den Erfindergeist bei jungen Uhrmachern aus aller Welt zu fördern.“ (SZ/mb)

