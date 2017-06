Franzose filmt in Maxen Für einen Dokumentarfilm über den Maler Raden Saleh aus Java wurde auch im Müglitztal gedreht.

Das Blaue Häusel in Maxen. © Marko Förster

Viele, auch weit gereiste Besucher ist Maxen schon fast gewohnt. Jetzt kam der französische Filmemacher Rafhael Millet in den kleinen Ort. Er arbeitet zurzeit an einem Dokumentarfilm über den Aufenthalt des javanischen Malers Raden Saleh in Frankreich. Da Saleh auch in Maxen weilte und in seiner Pariser Zeit engen Kontakt zu den Serres in Maxen hielt, war der Filmer an Eindrücken aus Maxen interessiert. Millet filmte am Blauen Häusel und führte Gespräche mit dem Raden-Saleh-Experten Werner Kraus. Dieser hatte bei seinem Besuch zu Pfingsten eine Überraschung mit. Er übergab Jutta Tronicke vom Heimatmuseum Museum zehn Exemplare seines fulminanten großformatigen Buches „Raden Saleh – Der Beginn der modernen indonesischen Malerei“ als Spende. Das Buch in deutscher Sprache umfasst 381 Seiten und hat sehr viele Abbildungen. Wer sich für ein Buch interessiert, kann sich bei Jutta Tronicke melden. Ihr gehört auch das Blaue Häusel, das am Pfingstmontag zu Führungen und Musik einlud. Die Resonanz war mit über 200 Besuchern gut, sagt Jutta Tronicke. (SZ/sab)

Kontakt: Telefon 0179 2421518

zur Startseite